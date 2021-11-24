İzmir Ticaret Borsası ajan ve simsarları yer soruna çözüm istiyor

Nihat DELİBAŞI

İZMİR - İzmir Ticaret Borsası (İTB) Pamuk Salonu’nun tüm ajan ve simsarları dilekçeye imza attı. İTB Pamuk Borsası Ajanı İbrahim Gönülşen, 50 yıldan bu yana pamuğun fiyatının geleneksel salonda faaliyet gösteren Korbey’de belirlendiğine tanık olduğunu hatırlatarak, “Pandemi ortamında okulların bile seyrek eğitimi gündeme aldığı noktada 80 metrekare alanda sıkışık bir ortamdayız. Ürün ve numune göstermek için müşterilerimizin gelebilmesi mümkün değil. Yine çıraklarımız gelip gidiyor. Artı, İTB personelinin ofisleri arasındayız. Onların da gelip geçtiği düşünüldüğünde kimi an iğne atsan yere düşmez bir kalabalık oluyor” diye konuştu.

Bu durum karşısında salon ajan ve simsarları olarak konuya dikkat çektiklerini çözümü için dilekçe ile İTB Yönetimine başvurduklarını kaydeden Gönülşen, “Bir masa etrafında 12.00- 13.30 saatleri arasında sürekli ayaktayız. Uğultulu bir ortam oluşuyor. Kimse ne söylendiğini, fiyat deklarasyonunu anlayamıyor. Tarihi bina elden geçene kadar eski salonumuzda ya da daha geniş bir yer temin edilmesini istedik. İTB Yönetimi, alternatif çözüm için uğraş veriyor. Temennimiz en kısa sürede fiziki imkanları daha uygun bir yerde korbey faaliyetlerini sürdürmek” dedi.

Korbey: Sözün senet yerine geçtiği yer

Pamuk fiyatlarının belirlenmesi için Avrupa borsalarında uygulanan korbey yöntemi 1921’den itibaren İTB’de uygulanmaya başladı. Korbey sisteminde her gün 12.20 ile 12.30 arasında seans düzenlenirken satıcı ve aracıların yüksek sesle pazarlık sonucu mutabık kaldığı ürün ve fiyatlar görevli tarafından kayda geçiriliyor. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda bu kayıtlar esas alınırken, geleneksel korbey sisteminde verilen söz senet yerine geçiyor.

Gastronomi Akademisi ve müze gündemde

İTB’nin geçtiğimiz günlerde taşındığı Gazi Bulvarı’ndaki tarihi binanın temeli 25 Kasım 1926'da atıldı. 11 Haziran 1928 tarihinde tamamlanan binanın açılışı 23 Temmuz 1928 Pazartesi günü gerçekleşti.30 Ekım 2020 depremi sonrası İTB yönetimi, binanın boşaltılması ve Borsa’ya ait Çınarlı semtindeki arazide yeni bina proje çalışmalarını başlatma kararı aldı. Projenin 2 yıl içinde tamamlanması ve İTB’nin yeni binasında hizmet vermesi planlanıyor. Mevcut bina rölevasyon ve güçlendirme çalışmalarının ardından gastronomi akademisi ve müze olarak değerlendirilecek.