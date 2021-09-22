İzmir turizmine ‘iç’ten doping

Nihat DELİBAŞI



İZMİR - Yerli ve yabancı turistin tercihinde ilk sıralarda yer alırken, pandemi ile birlikte yara alan İzmir turizmi, toparlanmaya başladı. Yaz boyunca tatil turizmini gözdesi İzmir, Eylül’den itibaren alışveriş turizminin uğrak kenti oldu. Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nın yanı sıra Karşıyaka Bornova, Balçova, Gaziemir hattında faaliyet gösteren AVM’ler yerli turistin yanı sıra Ortadoğu ülkelerinden gelen misafirleri ağırlıyor.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkan Yardımcısı Bülent Süzer, Manisa, Aydın, Uşak hattında kente gelen yerli turistin, Seferihisar, Urla hattını ziyaret ettiğini, yine Bergama bölgesinde artan bir yerli turist sirkülasyonu olduğunu ifade etti. Süzer, “İzmir, çok güzel temmuz, ağustos geçirdi. Eylülde bu ivme devam ediyor. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) yerli turist ilgisinde pik yaşatarak çevre illerden birçok konuğu ağırlamamızı sağladı. Önce ayakkabı, ardından Fashion Prime fuarında profesyonel ziyaretçilerin ilgisinden bizler de payımıza düşeni aldık. Şehir otellerinde doluluk yüzde 80’lerde” diye konuştu. Kente gelen yerli ve yabancı turistin her türlü ihtiyacını kentin değişik noktalarında konuşlanan AVM’lerde giderdiğini, 29 Ekim’de açılması planlanan İstinye Park’ın etkisini şimdiden hissettiklerini vurgulayan Süzer, “Yerli turistin yanı sıra Ortadoğu ülkelerinden İzmir’e gelen turistler İstinye Park’ın ne zaman açılacağı sormaya başladı. İstinye Park, kış döneminde kent turizmine ivme kazandıracak” dedi.

Çeşme, eylül sevenlerle doldu

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir de okulların erken açılması ile ilçede yoğunluğun azaldığını belirtti. Demir şunları söyledi: “Ote ller, konaklamalarda sezona göre yüzde 30-60 oranında indirim yaptı. Beachler giriş ücretlerini yüzde 50 indirdi. Çeşme’de tatil için Eylülü bekleyen çok misafirimiz varmış. Özellikle fiyat odaklı tatilciler ilçemize akın etti. Şu an doluluklar yüzde 60 seviyelerinde. Eylül sonrası ne olur sorusunda belirleyici olan pandemiden ziyade ekonomi olacak Zira, aşını bulunması ve yaygınlaşması ile pandemi stabil hale geldi. Planlar pandemiye göre değil, ekonomiye göre yapılacak.”