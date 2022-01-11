İzmir Türkiye’nin oyun merkezi olmaya hazırlanıyor  

İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kenti inovasyon ve girişimcilik merkezine dönüştürme hedefi doğrultusunda İzmir, oyun sektörünün gelişmesinde lokomotif rol oynamaya hazırlanıyor. Kenti oyun başkenti yapmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin her yerinden gelen girişimcilere ücretsiz oyun tasarlama, program kodlama, yazılım geliştirme, 2D ve 3D modelleme ve online eğitimi veriyor. İZFAŞ tarafından Fuar İzmir’deki alana geçen sene kurulan Oyun Geliştirme Merkezi ile oyun geliştiriciler hayallerindeki oyunu yaratma imkânı buluyor.

İZFAŞ İş Geliştirme ve Strateji Koordinatörü Burak Orkun Macar, “2,5 yıl önce İzmir Enternasyonal Fuarı’nda e-spor festivali yapmıştık. Fark ettik ki gençlerin oyun dünyasına ilgisi oldukça yüksek. Bunu daha inovatif kullanmak için bu merkezi açmak istedik. İzmir’i inovasyon şehri haline getirme vizyonuyla gençleri oyun sektörüne kazandırmak istiyoruz. Gençlerin burada rahatça çalışmasını sağlıyor, mentörlük ve koçluk desteği veriyoruz” şeklinde konuştu.

“İzmir’i önemli bir noktaya getirecek”

Digi Game Startup Studio Kurucu ortağı Doruk Demirsar de, önce e-sporları İzmir’e taşıdıklarını belirtti. Demirsar, “İzmir’de ciddi bir potansiyel olduğunu gördük. Çeşitli yarışmalar yaptık, ülkenin dört bir yanından çok güzel başvurular aldık. Bunu nasıl daha fazla büyütürüz diye düşünürken Oyun Geliştirme Merkezi ortaya çıktı. Burada çalışmalar başladı. İzmir’i oyun sektöründe önemli bir noktaya getirme fikri böyle başladı. Bir oyun yapmak için öncelikle fikre ihtiyacımız var fakat bununla sınırlı kalmıyor. OYGEM’le birlikte geride kalan bütün alanlarda onlara destek oluyoruz. Daha profesyonel ekip olarak oyunun çıkmasını sağlıyoruz” diye konuştu.

“Fikir alışverişi yapabiliyoruz”

Team Machiavelli Kurucu ortağı Mehmet Can Güler ise şunları söyledi: “Bu sene dijital oyun yapma serüvenine katıldık. En önemli noktalarından biri birçok şirketin burada olması. Düşünebildiğimiz farklı noktalarda birbirimizle fikir alışverişi yapabiliyoruz. Bu ekosistemin içinde bulunmak hepimizi geliştiriyor. Buranın, genç nesilleri de çekecek bir potansiyeli var.”

Eğitimler 10 hafta sürüyor

Yaratıcı fikir sahibi bireylerin ve ekiplerin oyun geliştirmelerine imkan sağlayacak gerekli her türlü donanım, yazılım ve ekipmanın bulunduğu Oyun Geliştirme Merkezi, oyun geliştiricilere ofis rahatlığını ve network imkanını bir arada sunuyor. Deneyimli oyun geliştiricilerin yanı sıra bu sektöre adım atmak isteyen hevesli gençlere OYGEM Akademi ile sektörü tanıtıyor, oyun geliştirmeye dair temel ve önemli eğitimler veriyor. 10 hafta süren online eğitimlerde OYGEM Akademi bünyesindeki eğitmenler; yazılım, modelleme, müzik ve ses efektleri, oyun tasarımı gibi birçok alanda ücretsiz eğitimler veriyor.