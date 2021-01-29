İzmir yeme içme sektöründen iflas ve kapanma uyarısı

Nihat DELİBAŞI



İZMİR - İzmir Mutfak Kültürü Derneği (İMKD), pandemi sürecinde yeme-içme sektörünün sorunlarının ele alındığı basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Adil Müftüoğlu Lokantası adına Alpay Okyay, Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, İMKD Yönetim Kurulu Üyesi Aysun Tuncay, Üye Özgür Çağlar Akova, Lagora old town işletmecisi Hakan Korkuter ve Ciğerci Ali Baba sahibi Ali Sungur katıldı. Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, pandeminin birinci yılını doldurmak üzere olduğunu belirterek, pandemi ile mücadele kapsamında alınan önlemlerin yeme içme sektöründeki esnafı bitirme noktasına getirdiğini söyledi. Açıklanan destek paketlerinin yetersiz kaldığını ifade eden Girgin, “Kemeraltı’nda lokantacısı, pidecisi, kahvecisi, tatlıcısı derken 700’e yakın esnaf mağdur durumda. Kiracı esnaf kirasını ödeyemezken, mal sahipleri kirasına zam yapma peşinde. Elektrik dağıtıcısı firma ise kepenki kapalı işletmenin elektriğini direkten kesiyor. Kendini sahipsiz kalmış hisseden esnaf devleti yanında görmek istiyor” dedi.

"Ahilik kültürüne darbe vuruyor"

Yaşanan krizin esnaf kesiminde geçmişi yüzyıllara dayanan ahilik kültürünü erozyona uğrattığını ifade eden Girgin, “2’nci, 3’üncü kuşak esnaf çarşıdan koparsa, yerine gelen kim olacak? Borcu borçla kapatamayız. Esnaf borç değil, hibe istiyor” dedi. Lagora old town İşletmecisi Hakan Korkuter ise 16 kiracılı işletmenin, kiralarını tahsil edemediğini, uzun süreli kiralama anlaşması yaptıkları 2 güçlü esnaf markasının ise dükkanlarını boşalttığını belirterek, “Pazar günleri 80- 100 kişilik kahvaltı satışı yapardık. Kış turizmi otelleri açık, AVM’ler açık, bizler kapalıyız. Endişemiz, bu krizi atlatamamak” diye konuştu. Adil Müftüoğlu da yeme içme sektörüne getirilen paket ve gel al servislerinin esnafın ekonomik sıkıntısına çare olmadığını vurguladı. Gıda fiyatlarında artışa dikkat çeken Müftüoğlu, “Çiçekyağı toptanda 85, zeytinyağı kilogramda 30 TL. Meyve, sebze, bakliyat, et deseniz aynı şekildi. 66 yıllık bir markanın 3. Kuşak temsilcisiyim. Bu süreci esnaf olarak ben idare edemiyorsam, kimse idare edemez. Yapılması gereken pandemi bitene kadar esnafın birikmiş borçlarının alınmaması ve sonrasında bunun uygun vade ve ödeme imkanlarıyla tahsil edilmesi” dedi.