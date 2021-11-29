İzmir Yenişehir Ticaret Merkezi’nde alışveriş durma noktasına geldi

Nihat DELİBAŞI

İZMİR - İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis Üyesi Hilmi Urul, inşaat malzemeleri işi yapan esnafın iş hacmindeki düşüşün yüzde 80’i bulduğunu kaydetti. Bölge esnafı Rifat Demirli, peynir grubunda alıcı ve satıcı kalmadığını belirtirken, İzmir Ticaret Borsası (İTB) Meclis Üyesi Tolga Uğurel ise esnafın işlerindeki düşüşün yüzde 50’yi bulduğunu söyledi.

İnşaat malzemeleri, izolasyon grubu ürünleri, boya gibi malzemelerin dolardaki artışa bağlı olarak zamlandığını kaydeden İZTO Meclis Üyesi Hilmi Urul, “Pandemiye rağmen, hareketli olan iş kolumuzda şu an dükkanlar siftahsız gün geçirir noktada. Geçtiğimiz yıl başında 150-250 TL bandında olan boyalar şu an 650 TL, 300 TL olan bir armatür 800 TL, seramik 22/ 25 TL iken 65 TL oldu. Ürün grubumuzun neredeyse tamamının hammaddesi dövize endeksli. Yine enerjiye yapılan zamlar, girdi maliyetlerini artırdı. Son 2-3 aydan bu yana vatandaş elini ayağını çarşıdan çekti. Oysa pandemide işlerimiz çok iyiydi. İş hacmimizdeki düşüş yüzde 80’i buldu” diye konuştu.

Peynire zam gelmesi kaçınılmaz

35 yılı aşkın süredir peynir toptancısı olduğunu belirten Rifat Demirli ise, iş kollarında büyük bir durgunluk yaşandığını söyledi. Beyaz peynirde ortalama kg fiyatının 60, tulum peynirinde 80 TL civarında olduğu bilgisini veren Demirli, süt fiyatlarına yapılacak zammın ardından peynir ürünlerinin de zamlanacağını hatırlattı. Demirli, “Şu an alanın da satanın da olmadığı durgun bir piyasa hakim. Ben bunu fırtına öncesi sessizlik olarak yorumluyorum” dedi. Demirli, tüketicinin daha uygun fiyatlı kırık peynir çeşitlerine yöneldiğini ifade etti.

Verginin kaldırılması işe yaramadı

Hububat ve bazı hububat tohumlukların ithalatında gümrük vergisinin Eylül ayından yıl sonuna kadar sıfırlandığını belirten İTB MeclisÜyesi Tolga Uğurel, buna rağmen, bakliyat fiyatlarındaki artışın önüne geçilemediğine dikkat çekti. TMO’nun elinde hangi ürün grubundan ne kadar bulunduğunun tam olarak bilinmediğini, bu belirsizliğin de fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğunu ifade eden Uğurel, “Ağustos’ta cinsine ve kalitesine göre 10 TL olan fasulyenin kilosu 16, aynı tarihte 11 TL olan nohudun fiyatı 16 TL oldu. Bakliyat grubu ürünlerin fiyatındaki artış ortalama yüzde 40. Ancak şu an talep yok. Talebin canlanması ile birlikte yüzde 20-30 civarında bir zam beklentisi var. Ben yüzde 50 artsa dahi şaşırmam. Dövizdeki yükselişle birlikte vergilerin sıfırlanmasının da etkisi kalmadı. Çarşı esnafı sattığı ürünü aynı fiyattan yerine koyamayacağı endişesi içinde. Çarşı’da sirkülasyon durmuş vaziyette. İşler zaten düşmüştü, bu son döviz hareketiyle birlikte yüzde 50 daha düştü” şeklinde konuştu.