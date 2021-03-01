İzmir, yerelden globalleşmek için Valencia ile işbirliğine hazırlanıyor

Ahmet USMAN



İZMİR - Mustafa Arslan, İzmir’in potansiyelini daha iyi değerlendirebilmesi için çevre illerle birlikte hareket edeceği metropol şehir kavramını ön plana çıkarması gerektiğini ifade etti.

İzmir’in 2017’den beri ekonomik ve ticari konularda yükseldiğini ifade eden Mustafa Aslan, “Son dönemde metropolitan şehir kavramı ön plana çıkıyor. İstanbul bunu zorunlu olarak başardı. İzmir’in de çevre illerle değerlendirilip, bu sıfatı alıp bu şekilde yapılanmasını öneriyoruz. İzmir aslında Manisa, Denizli, Aydın ve Muğla’nın içinde olduğu bir coğrafyanın başkenti. Yerel ve merkezi yönetimler, siyaset değerlendirmelerini bu şekilde yapmalı” dedi.



İzmir’in rekabet avantajına sahip olduğu sektörlerini tarım, turizm, lojistik ve dijital girişimcilik olarak sıralayan Aslan, “Tarım, bu bölgede yeterince iyi değerlendirilemiyor. Türkiye’nin en verimli toprakları Menderes Ovası’nda. Tarım 4.0 sürecinin içinde olduğu, akıllı tarım sistemleriyle, dikey tarımla performansının ve veriminin artırılması, bunların belli marka yönetimleri çerçevesinde yüksek katma değerde uluslar arası pazarda yer bulması önemli” diye konuştu.



Lojistikte hem Aliağa tarafında oldukça hızlı ilerleyen liman operasyonları hem de Çandarlı gibi bir potansiyelin İzmir için şans olduğunu dile getiren Mustafa Aslan, şöyle devam etti: “Çin’in Kuşak ve Yol projesinde bu bölgenin de yer alması gibi faktörlerle lojistik İzmir metropolitan bölgesinde çok önemli olacak. Turizm de İzmir ve çevresinin vazgeçilmez sektörlerinden biri. Muğla, Aydın, Denizli, Çeşme gibi Türkiye’nin en yüksek katma değerli turizm operasyonlarının yer aldığı alanlar. Diğer konu dijital girişimcilik ve dijital platformlar. Belediye, oda ve derneklerin ortaklığıyla kurulan İzq Girişimcilik Merkezi tamamen bunun üzerine odaklanmış bir kurum. Egiad Melek Yatırımcı Ağı’nda elleçlediğimiz girişimlerin tamamına yakını dijital sektörler üzerine. İzmir, sosyo-ekonomik kültür seviyesi, üniversiteleri, iklimi, doğasıyla silikon vadisi benzeri özelliklere sahip.”

Görev süresi boyunca EGİAD Think Tank, dış ticaret ve girişimcilik konularına yoğunlaştıklarını söyleyen Mustafa Aslan, “Fakat enerjimizin önemli bir kısmını planlarımız arasında olmayan pandemi, deprem, sel gibi felaketlerin yaralarını sarmaya harcadık. Üyelerimizin sıkıntılarını çözmek için kriz masası kurduk. Afetzedelerin ihtiyaçlarını gidermek için üyelerimiz hem bizzat çalıştı, hem de ciddi maddi destekler sağladık. Online toplantılarla başta gıda ve lokanta sektörü olmak üzere pandemiden çok fazla etkilenen sektörlerdeki arkadaşlarımıza yol gösterdik. Büyük e-ticaret platformu yöneticilerini ağırladık. Mücevherattan gıdaya kadar birçok üyemiz e-ticaret konusunda adımlar attılar. EGİAD Think Tank da Çin ile ilgili çok kapsamlı bir rapor hazırlayarak kamuoyuna sundu” diye konuştu.

"Dünya şehri olacağız"



Yerelde globalleşmeyi önemsediklerini anlatan Mustafa Aslan, “Bu da İzmir’in İstanbul üzerinden değil, diğer dünya şehirleriyle adının birebir anılmasıyla mümkün” dedi. Yerelden globalleşme anlayışı kapsamda İspanya’nın Valencia kenti ile işbirliğine gideceklerini söyleyen Aslan, konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Protokol hazırlanıyor. Kümelenme projeleri yapıldı. Öne çıkacak sektörler belirleniyor. Firmalar birebir görüşmeler yapacak. Mart-nisan aylarında iki şehrin ticaret odaları dijital ortamda kontrat imzalayacak, iki şehrin belediyeleri garantör olacak, EGİAD da entegratör olarak sözleşmeye imza atacak. İzmir’in direkt globalleşmesi için referans çalışmalarından biri olacak.”