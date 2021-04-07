İzmir'de 5 adet ahşap iskele bakım işi ihale edildi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinde bulunan 5 adet ahşap iskelenin bakım ve onarımlarının yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edecek. Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız