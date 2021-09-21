İzmir’de 62,6 hektarlık alana mobilya OSB kurulmasına onay verildi

İZMİR - İzmir’in ticaret hacminde önemli bir yere sahip olan “mobilya” sektörünün beklediği müjdeli haber geldi. Torbalı OSB’nin yanındaki hazineye ait 62,6 hektarlık arazide kurulacak olan Mobilya OSB’nin sınırları kesinleştirildi. İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve Torbalı Ticaret Odası’nın ortak projesi olan Mobilya OSB için, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan onay geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü, 16.09.2021 tarihli yazısıyla Mobilya OSB’ye olur verildiğini açıkladı. Böylelikle, OSB’nin kuruluş işlemleri öncesindeki tüm prosedürler tamamlanmış oldu. Bundan sonraki süreçte İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve Torbalı Ticaret Odası’nın (TTO) da içinde bulunduğu müteşebbis heyet çalışmalarını hızlandıracak. Mevcut Torbalı OSB, Torbalı Mobilya İhtisas ve Karma OSB’ye dönüştürülerek mobilya sektörünün 626 bin 242 metrekare alanda kümelenmesi sağlanacak.

"Mobilya OSB sektöre can verecek"

İZTO Başkanı Mahmut Özgener, EBSO Başkanı Ender Yorgancılar ve Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, OSB’nin hayata geçmesinin mobilya sektörüne cansuyu olacağını ve istihdama önemli katkı sağlayacağını ifade ettiler. Mahmut Özgener, “Mobilya sektörü, İzmir için çok büyük önem taşıyor. Yatırımcılarımızın büyük çoğunluğu Karabağlar’da ve Kısıkköy Sanayi Sitesi’nde sıkışmış, üretim alanı, show-room, depolama ile lojistik sıkıntısı yaşıyordu. Mobilya OSB, bu sektöre adeta can verecek. Bölgenin 3 bin kişilik istihdam yaratması bekleniyor” diye konuştu.

Ender Yorgancılar, “Torbalı OSB’de gerçekleştirilecek mobilya kümelenmesi, sektörde önemli bir potansiyele sahip güzel İzmirimizehayırlı olsun. Bu oluşum, üreticilerimize motivasyon sağlayacak, ihracatımızı olumlu yönde etkileyecektir” dedi. Bu hamlenin sadece Torbalı’yı değil başta İzmir olmak üzere tüm Ege Bölgesi’ne katkı sağlayacağını söyleyen Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun ise “Çok heyecanlı ve mutluyuz. Pek çok kişinin evine ekmek götüreceği böylesine önemli bir projenin paydaşlarından biri olmak bizim için gurur verici” dedi.