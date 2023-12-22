İzmir'de doğal taş tasarımcıları ödüllendirildi

Özlem SARSIN

Ege Maden İhracatçıları Birliği’nce bu yıl 4. kez ‘Taşa Sanat Katanlar’ sloganıyla düzenlenen AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması’nda kazananlar ödüllerine kavuşurken, 2022 yılında EMİB üyeleri arasında 6 kategoride en çok ihracat yapan 30 firma da ödül aldı. Türk doğal taş sektörüne ihracatçı olarak bir ömür veren ve mermerciliğin teknolojisi ve gelişimine büyük katkılar sağlayan İş İnsanı Şuayp Demirel’e ise Ege Maden İhracatçıları Birliği Onur Ödülü verildi.

Önemli oyunculardan biriyiz

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, bu yıl dördüncüsünü düzenledikleri Amorf Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması’nda profesyonel kategoriye yer verdiklerini 292 başvuruyla geçen yıllardan daha fazla bir katılım almaktan mutlu olduklarını dile getirdi. Türkiye’nin, dünya genelinde doğal taş üretimi ve ihracatında da önemli oyunculardan biri olduğunun altını çizen Alimoğlu sözlerini şöyle sürdürdü; “Zengin doğal taş yataklarımız, kaliteli ürünlerimiz, gelecek vadeden teknolojik altyapımız ve rekabetçi fiyatlarımız ile sektördeki gücümüz gün geçtikçe artıyor. 6,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. İhracatımızın yaklaşık üçte birine tekabül eden 2,1 milyar dolar doğal taş ihracatı idi. İhracatımızı artırmak için bu yıl da çok çalıştık.”

“Asgari ücret 2024 yılında bir kez belirlenmeli”

“2024 yılı için belirlenecek asgari ücretin Türkiye’de üretimin devam edeceği bir düzlemi göz ardı etmeyeceklerine inanıyoruz” diyen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Bugünlerde de gündemin sıcak başlıklarından bir tanesi 2024 yılı için asgari ücretin ne kadar olacağı. 2022 ve 2023 yıllarında Türkiye’de yaşayan yüksek enflasyon nedeniyle yılda bir kez belirlenen asgari ücret iki kez belirlenir oldu. Yeni ekonomi yönetimi enflasyonla mücadeleyi önceliklendirmiş durumda. Orta vadeli programda 2024 yılı için enflasyon yüzde 33, 2025 yılı için yüzde 15,2 ve 2026 yılı için yüzde 8,5 hedeflendi. Bu şartlar altında 2024 yılından itibaren asgari ücretin yıllık 1 kez artırılması doğru bir yaklaşım olacaktır” diye konuştu.