İzmir’de ilk entegre yat sanayi bölgesi kuruluyor

Nihat DELİBAŞI



İZMİR - İzmir’in Aliağa ilçesini dünya yat üretiminin önemli merkezlerinden biri haline getirecek entegre yat sanayi bölgesinde dolgu çalışmaları tamamlandı. Yılsonuna kadar altyapı çalışmalarının tamamlanacağı bölgede 2023 sonunda üretime başlanacak. Tamamlandığında Avrupa’nın en büyük yat imalat merkezi olacak YATEK, 10 bin kişi istihdam ederken, 500 milyon dolarlık ihracata imza atacak.

Yat ve Tekne İmalatçıları Endüstrisi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi (YATEK) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Akbaşoğlu, ortakları arasında öncü ve lider firmaların bulunduğu bölgenin Akdeniz’de İtalya, Hollanda ve Fransa’daki mega yat imalat, bakım, onarım, konaklama hizmeti veren yat sektörüne alternatif olacağını söyledi. Akbaşoğlu, “Burada mega yatları da içine alan kompakt bir proje planladık. Ön tarafta mega yat imalathaneleri, arkada daha küçük ebatlarda yat ve tekne imalatçıları ile yan sanayi konuşlanacak. Yat üretiminde dünya markası olacağız” diye konuştu.

Türkiye genelinde 500’ün üzerinde tekne imalatçısı bulunduğunu, dağınık bir biçimde faaliyet gösteren imalatçıların yüzde 70’inin karada olduğunu ve sadece yüzde 25 kadarının deniz kenarında faaliyet gösterdiğini vurgulayan Akbaşoğlu, “1 milyon 200 bin metrekare proje sahasında ve deniz kenarında bin 250 m2 ile 20 bin m2 alana sahip 98 adet işletmenin olduğu projemiz; ülkemizde önemli bir eksikliği gidererek imalatçıları tek bir çatı altında toplayacak ve kümelenme modeliyle ülkemizin ilk ve tek entegre yat sanayi bölgesini hayata geçirmiş olacağız” diye konuştu.

On bin kişiye istihdam sağlayacak

Tersane projesinin toplamda 150 milyon Euro’ya mal olacağını ifade eden Emin Akbaşoğlu, “Başlangıçta bin 500 kişi istihdam edilecek. Tesisler faaliyete geçtikçe istihdam sayısı katlanarak artacak. Hedefimiz 10 bin istihdam. İşletmelerin ihtiyaç duyacağı yetişmiş iş gücü eksiğini ise yine kooperatif bünyesinde hayata geçireceğimiz eğitim modülüyle sağlayacağız. Eğitim merkezimizde sürekli eğitimler düzenleyecek, böylelikle sektörün kanayan yarası kalifiye iş gücü probleminin çözümü noktasında da sektöre katkı sağlayacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak

Dünyanın önemli yat üreticilerinden Benetau, Bali, Bavaria gibi devlerin projeyle ilgilendikleri duyumunu aldıklarını belirten Emin Akbaşoğlu, dolgu çalışmalarının 14 ay gibi kısa bir sürede tamamlandığı bölgenin gördüğü ilgiden gurur duyduklarını söyledi. Akbaşoğlu, “Dev firmaların adının projemiz ile anılması dahi yaptığımız işin öneminin göstergesi. Hedefimiz, hayırlısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle 2023 sonlarında ülkemizin hizmetine sunmak, ilk kaynağı yapmak ve üretime geçmek” dedi.

İhracat hedefi 500 milyon dolar

Dünyada 17 milyar dolarlık yat ihracat pastası bulunduğunu kaydeden Emin Akbaşoğlu, “Ülkemizin bu pastadan aldığı pay ne yazık ki 200-300 milyon dolar seviyesinde. Bir gemi inşa ediyorsunuz, 10 milyon Euro’ya satıyorsunuz. Ancak mega yat pazarı terzi işi özel üretimdir. Getirisi ve katma değeri çok daha yüksek. Sektör kavuşacağı organize yapıyla hızlı biçimde ihracatını artıracak. Çok kısa sürede 500 milyon dolarlık ihracat rakamlarına ulaşarak yat üretim sektöründe oyun kurucu olacağız” diye konuştu.