İzmir’de kapasite kullanımı arttı sanayici yeni yatırım yeri arıyor

Nihat DELİBAŞI

İZMİR - Türkiye genelinde OSB başkanları ve sanayicilerle yaptığı görüşmelerde de benzer görüşlerin dile getirildiğini kaydeden Uğurtaş, “İASB’de elektrik ve doğalgaz kullanımı geçtiğimiz yıla paralel seyrediyor. Yüzde 1-2 gibi küçük artışlar söz konusu. Özellikle aşılama hızlanırsa, 2021, Türkiye’nin yakın pazarlarına ihracatının hızla arttığı çok iyi bir yıl olabilir” dedi. Beyza eşya, otomotiv, otomotiv yan sanayi, kimya gibi sektörlerde faaliyet gösteren firma ve sanayicilerin ilk gündem maddesinin yeni yatırım olduğu bilgisini paylaşan Uğurtaş, “İAOSB’de bu sektörlerde faaliyet gösteren sanayiciler, taleplerine yanıt veremediğimiz için Aliağa, Kınık, Kemalpaşa, Bağyurdu ve Salihli OSB’de yatırımı gündeme aldı. Diğer kent ve bölgelerdeki OSB’lerdeki başkan ve sanayicilerle konuştuğumda da benzer durum söz konusu. Sanayici yatırım için hevesli ancak kaynakları kısıtlı. Bu noktada uzun vadeli, uygun faizli kredi imkanı, yatırımları hızlandırır” diye konuştu. Uğurtaş, yeni yatırımların, yüzde 30’lara dayandığı ifade edilen işsizliğe de çare olacağına dikkat çekerek, “Türkiye’nin önünde büyük bir fırsat var. Yeni ve güçlü yatırım hamlesi ile bu fırsatı kullanalım” dedi.



“Tekstil’de toparlanma için zamana ihtiyaç var”



Tekstil sektörünün makine, otomotiv, otomotiv yan sanayi, kimya, beyaz eşya sektörlerine göre sıkıntılı bir dönemden geçtiğini ifade eden Uğurtaş, şunları söyledi: “Bu sektörde durum çok sıkıntılı. Henüz kapasiteler harekete geçmedi. Eskiden 10 birim mal alan müşteri, şu an 1 birim mal sipariş ediyor. Avrupa açılmadan, tekstil sektörünün hareketlenmesi çok zor.” Uğurtaş, Avrupalı alıcının Çin başta olmak üzere Uzakdoğu yerine mesafe avantajı ile siparişlerini Türkiye’ye kaydırması konusunda ise “Ancak bu durumda dahi, eski sipariş adetlerine, kapasiteye ulaşmak zaman alacak. Kısa temrin yapabildiğimiz iş ve siparişler Türkiye için önem kazanacak” dedi.

İAOSB’den suya 3.5 milyon Euro'luk yatırım



Yeni yer tahsisinin mümkün olmadığı İAOSB’nin yakın gelecekte kuluçka merkezi hüviyetine bürünen bir sanayi üssü konumuna geleceğini belirten Hilmi Uğurtaş, sürdürülebilirlik konusuna odaklanarak bu yıl içinde sanayide kullanılan suyun arıtılılarak şebeke suyu kalitesine kavuşturulacağı bir yatırım planladıklarını açıkladı. Uğurtaş, şu değerlendirmeyi yaptı: “3,5 milyon Euro'luk yatırımla atık su arıtma tesisimizden çıkan arıtılmış atık su, ileri bir arıtma sürecinden geçirilerek en az şu an kullanılan İZSU suyu kadar kaliteli bir suya dönüşecek. Elde edilen bu su inşa edilecek ayrı bir şebeke ile başta proses suyu olmak üzere diğer farklı ihtiyaçlar içinde kullanılabilecek. Bölgemizin bunu yapmadaki hedefi, sanayiciye sunulan bu suyun fiyatının rekabetçi bir düzeyde olmasını sağlamaktır. Bu proje ile katılımcılarımızın su maliyetlerinde önemli bir tasarruf sağlanacak. Bu yatırım için uygun maliyette ve vadede bir kredi araştırması içindeyiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Dünya Bankası kanalıyla OSB’lerin yeşil altyapı yatırımları için kullanıma sunulmasını beklediğimiz, düşük faizli ve uzun süreli bir geri ödeme vadesine sahip TL bazlı bir kredi üzerinde duruyoruz.”