İzmir'de tarımın marka değeri yükselecek

Nihat DELİBAŞI

İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer İzmir’in yeni tarım politikasını Ödemiş’te açıkladı. İzmir Tarımı adı verilen bu yeni modeli, “İzmir’den başlayarak tüm Türkiye’de yeni ve farklı bir tarım ekonomisi inşa etme projesi” olarak tanımlayan Soyer, proje ile İzmir ve ülke tarımının marka değerini yükselteceklerini anlattı. Soyer, “Memleket toprağının her karışı kutsaldır. Bu ülkenin her karışını korumak için mücadelemizi son nefesimize kadar sürdürmeye kararlıyız. Başkaldırıyoruz” dedi.

Tohumdan satışa kadarki bütün süreçlerin tasarlandığı modelin detaylarını paylaşan Soyer, “Tüm Türkiye’ye yeni ve farklı bir tarım ekonomisi inşa etme projesi sunuyoruz. Vizyonumuz tarımda dışa bağımlılığımızı sonlandırmak. İzmir’de yaklaşık 1,5 milyon kişi ekmeğini tarımdan kazanıyor. Belediyemiz bünyesindeki CV Bankası’na 200 bin başvuru oldu. İnsanımız doğduğu topraklarda doymak istiyor. Ortaya koyduğumuz bu modelle genc1lerimizi kırsalda tutmayı başaracak ve önemli istihdam sağlayacağız. 2012 de köy statüsünde olup yasa ile mahalleye dönüşen tüm köyleri başvurmaları halinde tekrar köy statüsüne alacağız” dedi.

İzmir tarımını Türkiye’de bugüne kadar uygulanan tarım politikasından ayıran iki temel farkın kuraklık ve yoksullukla mücadele ekseninde yürütülmesi olduğunu vurgulayan Soyer, “Ekonomik değeri yüksek ve suyu az tüketen stratejik ürünleri destekleyerek tarımsal sulamada harcanan suyu yüzde 50 azaltmayı hedefliyoruz. Yeni politikamızın ikinci farkı ise yoksullukla mücadele. İzmir Tarımı, tohum aşamasından başlayıp son tüketiciye uzanan tüm süreçleri kapsıyor. Satış ve pazarlamayı en baştan planlayarak ürünlerimizin katma değerini büyütüyor, yoksullukla mücadele ediyor ve refahı artıyoruz” dedi.

Yürüttükleri “Başka Bir Tarım Mümkün” felsefesinin önemli bir ayağının ürün envanteri ve planlaması olduğunu dile getiren Soyer, “İzmir’in iklimi, doğası ve toprağına uygun il genelinde yetişebilen stratejik ürünler tespit ettik ve bunları destekleyeceğiz. Tarımsal destek çalışmaları kapsamda, kooperatifler aracılığıyla yüksek miktarda ürün alıyoruz. Bir yandan kırsaldaki üretimi desteklerken, diğer yandan şehrimizdeki milyonların sağlıklı ve ucuz gıdaya erişimini sağlıyoruz” dedi.

Operasyonel süreçleri Baysan üstleniyor

Tarım stratejisinin bir sonraki ayağında lojistik, işleme ve markalaşma çalışmalarının yer aldığını anlatan Soyer, “Bu süreçleri belediye şirketimiz Baysan üstleniyor. Üretilen, markalaşma süreci tamamlanmış, paketlenmiş ürünler İzmir Tarımı stratejimizin sonraki aşaması olan satış, pazarlama ve ihracat için hazır hale geliyor. Bu dördüncü aşamada yapmaya çalıştığımız katma değeri yüksek bu ürünleri İzmir, Türkiye ve dünyadaki diğer mecralarda satışa sunmak ve üreticilerimize, çiftçimize daha fazla gelir sağlamak. Yeni dönemde sadece alım garantisi vermekle kalmıyoruz, artık satış garantisini de gündemimize alıyoruz. Bu satış garantisinde de en önemli hedefimiz ihracat. Burada da İZFAŞ’ın düzenlediği fuarlardan destek alacağız. Örneğin süs ve peyzaj bitkilerinde 13 milyon dolara düşen ihracatı 250 milyon dolar seviyesine yükseltmeyi hedefliyoruz. Sertifikasyon ve agro turizm konusunda da çalışmalarımız olacak” dedi.

Ödemiş’e et, Bayındır’a süt tesisi

Öz kaynaklarıyla Ödemiş’e et işleme tesisi kurduklarını belirten Soyer, “Bayındır’a ise dev bir süt işleme fabrikası kuruyoruz. Yaklaşık 65 milyon liraya mal olacak süt işleme fabrikamızın temeli 2021 Mayıs ayında atılacak. 2021 yılı aralık ayında deneme üretimine başlamasını planlıyoruz. Fabrikamız, 2022 Ocak ayından itibaren tam kapasite çalışmaya başlayacak. Bu tesiste 100 kişinin çalışmasını öngörüyoruz” diye konuştu.