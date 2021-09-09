İZMİR - Lojistik açıdan Türkiye’nin en avantajlı bölgelerinden olan Kuzey Ege’de, Bergama ilçesinde kurulacak Batı Anadolu Serbest Bölgesi’nin onay süreci, 7 Eylül 2021 tarih ve 4482 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tamamlandı. Karar, dünkü (8 Eylül tarihli) Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Batı Anadolu Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ (BASBAŞ) 2021 sonuna kadar gerekli tüm prosedürleri tamamlayıp, 2022 başından itibaren bölgeyi yatırımcılar için hazırlamaya başlayacak.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, serbest bölgenin İzmir’in Bergama ilçesinde yer alan Çandarlı Limanı’na 20 kilometre mesafede bulunduğunu bildirdi. Burada 4 milyar dolarlık ticaret hacmi ve 20 bin kişilik istihdam hedeflendiğinin altını çizen Bakan Muş, “İzmir ve bölge ekonomisinin canlandırılmasını öngörüyoruz” dedi.

Bakanlık olarak, yüksek katma değerli üretime yönelik yatırımlar için cazibe merkezi olabilecek yeni serbest bölgeler kurulması için çalışmalara devam ettiklerine değinen Muş, “Buradaki temel amacımız, serbest bölgelerin ülkemiz ekonomisine sağladığı pozitif katkıyı artırmak” diye konuştu.

“Kuzey Ege’de işsizlik bitecek”

BASBAŞ Başkan Vekili ve Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler, İzmir’in üçüncü Türkiye’nin 19. serbest bölgesi olacak Batı Anadolu Serbest Bölgesi’nin, İzmir’de yeni bir yatırım hamlesi başlatacağını ve Kuzey Ege’nin talihini değiştireceğini belirtti. Güler, “Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş olmak üzere projenin onay sürecinin tamamlanmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunarız. Batı Anadolu Serbest Bölgesi, tüm beklentileri karşılayacak şekilde hızla hayata geçirilecek ve sağlayacağı ekonomik fayda ile Kuzey Ege’deki işsizliği bitirerek ekonomik refahı yükseltecek” diye konuştu.

2021 sonuna kadar gerekli tüm prosedürleri tamamlayıp, 2022 başından itibaren bölgeyi yatırımcılar için hazırlamaya başlayacaklarını söyleyen Güler, tam kapasiteye ulaştığında 20 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacak bölgenin, yıllık 4 milyar doların üzerinde ticaret hacmi ve 2 milyar doların üzerinde ihracat sağlayacağını vurguladı.

Ege Serbest Bölgesi’nde olduğu gibi Bergama’ya da katma değerli üretim yapan ve yüksek istihdam kapasitesi olan firmaları çekmeye önem vereceklerini belirten Dr. Güler, şunları söyledi: “1915 Çanakkale Köprüsü 2022’de tamamlanıyor. İstanbul-İzmir Otoyolu’nun Soma kavşağı ile Bergama’ya bağlanmış olması ve Kuzey Ege Otoyolu’nun tamamlanmış olmasının yanı sıra Aliağa’daki limanların varlığı ile Bergama lojistik açıdan son derece avantajlı bir bölge haline geldi.”

Çandarlı’ya kurulacak Kuzey Ege Limanı’nın bitmesi ile Batı Anadolu Serbest Bölgesi’nin, Avrupa’ya en kısa ve hızlı kara ve deniz bağlantısına sahip bölge olacağına dikkat çeken Güler, “Kuzey Ege Limanı, Türkiye’nin en büyük transit limanı olacağı için tüm dünyadan ülkemize ve ülkemizden tüm dünyaya deniz yolu taşımacılığının merkezinde yer almış olacağız. Bu da Ege’nin üretim avantajlarını kullanarak üretimlerini dünyaya satmak isteyen global firmalara büyük bir avantaj sağlayacak” dedi.