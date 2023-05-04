İzmir'in hedefi iklim nötr şehir olmak

Özlem SARSIN

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Sanayici ve İş insanları Derneği (ESİAD), Rotary International ve ESRAG işbirliğiyle düzenlenen İklim Krizi zirvesine katıldı. ESİAD merkezindeki toplantıda konuşan Tunç Soyer, “Bizim 4 buçuk milyar yıllık bir gezegenimiz var ve artık hasta. Son 50 yılda 1,2 derece ısınmış. Deprem, sel, tsunami olduğunda şaşırıyoruz. Halbuki o hastalık belirtileri. Önce hastalık belirtileriyle karşılaşıyoruz.

Hiçbirimizin hasta bir gezegende sağlıklı olma ihtimali yok. Bu gezegen sağlığına kavuşmadan tek tek bireyler olarak sağlıklı olmamıza imkan yok. Ve maalesef hastalığın belirtilerini en yoğun gösterdiği yer Akdeniz Havzası. Çok daha fazlasıyla karşılaşacağız maalesef. Daha çok seller, taşkınlar, tsunamiler, hortumlar göreceğiz.

Bu nedenle önceliğimizi dirençli kent yaratmaya ayırmak mecburiyetindeyiz. Birinci önceliğimiz, sadece yerel yönetim olarak değil merkezi otorite ve sivil toplum kuruluşları anlamında da bu olmak zorunda” dedi.

Önemli yanılgılardan birisinin de doğayı çevre olarak tarif etmek olduğunu belirten Soyer, “Önce dilimizi değiştirmemiz gerekiyor. Çevre ne demek? Merkezine kendinizi koyduğunuz bir şey. Adına çevre müdürlüğü, bakanlığı diyoruz ama aslında doğayı kastediyoruz.

Ama merkezinde bizim olduğumuz bir doğa. Bir kere önce bunu değiştirmek zorundayız. Biz bu doğanın ne merkezindeyiz ne üstündeyiz ne ona hakimiz. Biz onun parçasıyız sadece. Biz dışarıdaki ağaç gibi nefes alıp verip yaşayan bir canlıyız. O doğanın bir parçasıyız, onun üzerinde bir şey değiliz. Bu yüzden Çevre Bakanlığı’nın adını değiştirmek mecburiyetindeyiz” diye konuştu.

Ekonomi ve ekolojiyi birlikte düşünülmeli

377 şehir arasından Avrupa Birliği’nin İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu’na Türkiye’de seçilen iki şehirden birinin İzmir olduğunu vurgulayan Soyer, “2030’da İzmir, iklim nötr bir şehir olacak.

Zor olduğunu biliyoruz ama yapacağız. Bizim başka bir önceliğimiz olamaz. 15-21 Mart tarihleri arasında İzmir’de göğsümüzü kabartan bir kongre düzenledik. İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’ne ev sahipliği yaptık. Çok önemli bir tespit vardı. Ekonomi ve ekoloji arasındaki ilişki bir ses uyumundan ibaret değil. Ekonomi ve ekolojinin birlikte düşünülmesi gerek.

Bence o tespit İktisat Kongresi’nin en önemli çıktılarından biriydi. Aydınlık bir ülke inşa edeceksek ekonomi ve ekolojinin iç içe geçmesini, birbiriyle uyumlu bir gelecek tasarlamasını mecbur görüyoruz. Başka çaremiz yok” dedi.

İklim değişikliğine uyum sağlamamız gerekiyor

gerekiyor ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, iklim krizi nedeniyle kuraklık, gıdaya ulaşım, göç, insan hareketliliği ve kaynakların tükenmesi sorunlarıyla karşı karşıya kalınacağını belirterek “Tüm çalışmalar sürdürülebilirlik ve iklim eylem planları altında gelişiyor. Zorlu, İklim Nötr ve Akıllı Şehirler çalışmasına destek ve katkı verdiğimize inanıyoruz. Birlikte burada olmaktan dolayı çok mutluluk duyuyoruz” dedi.

Rehber kitapçık yayımlanacak

BM Sürdürülebilirlik İlkeleri doğrultusunda, 17’nci madde dikkate alınarak, “Ortak Hedefler İçin İş Birlikleri” kapsamında i tüm paydaşların bir araya getirilerek bir platform oluşturulması da hedefleniyor. Ayrıca 2030 yılında “İklim Nötr Şehirler” projesine katkıda bulunacak “Rehber Kitapçık” da yayımlanacak.