İzmir’in hedefi, kent refahında fuarın payını artırmak

Nihat DELİBAŞI



İZMİR - Bu yıl düzenlenecek 31 fuar ve etkinlikle ilgili tanıtım toplantısı düzenleyen İzmir Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Tunç Soyer, “İzfaş, şehrimizin ekonomisini büyütmeye devam edecek” dedi.​ İzfaş, 2022 fuar takvimini düzenlediği lansman toplantısı ile açıkladı. Toplantıda konuşan Tunç Soyer, fuarcılık sektörünün, oluşturduğu doğrudan ve dolaylı ticari potansiyelle pek çok sektörü beslediğini, istihdamı artırdığını kaydetti. Soyer, “Fuarlar dünyada 325 milyar dolarlık iş hacmine aracılık ediyor. İzmir için ana hedefimiz şehrimizin refahını büyütmek ve bunun adil bölüşümünü sağlamak. İzfaş fuarları olmadan bu hedefe ulaşmak mümkün değil” dedi.

İzmir, 31 fuara ev sahipliği yapacak

Fuar sayısının 2 katına çıkacağı 2022’de İzmir’in toplam 31 fuara ev sahipliği yapacağını, İzfaş’ın 14 yeni fuarı şehre kazandıracağını dile getiren Soyer, “Yeni fuarlarımızı planlarken, İzmir’in ve Türkiye’nin üretim ve ihracat trendlerini titizlikle inceledik. Hizmet; imalat ve sanayi; tarım ve gıda sektörlerine öncelik verdik. Terra Madre, Flowera - İzmir Süs Bitkileri, Peyzaj ve Kesme Çiçek Fuarı ve Logistech Lojistik, Depolama Teknolojileri Fuarı fuarlar ilk kez düzenlenecek. İzmir’in fuarlar şehri olarak anılmasının özü olan, Cumhuriyet tarihimizin en eski kurumsal uluslararası etkinliği olan 91. İzmir Enternasyonal Fuarı, Eylül 2022’de Terra Madre Anadolu ile eşzamanlı gerçekleşecek. Terra Madre Anadolu sayesinde, İzmir’in ve Anadolu’nun yerel ürünlerini dünyaya tanıtmakla kalmayacak, aynı zamanda küçük üreticilerimizi doğrudan ihracatçı haline getireceğiz. Öte yandan, dünya devi Marble İzmir, IF Wedding Gelinlik Fuarı, Fashion Prime, Olivtech, TTI Travel Turkey, Ekoloji, ShoeExpo ve Leather and More fuarlarımız her yıl olduğu gibi bu yıl da nitelikli satın alımcıları İzmir’e getirecek. Var olan misafir fuarlarımız, Pet İzmir, Beauty İzmir, Modeko Mobilya Fuarı, Horeca ve AgroExpo büyüyerek devam edecek” diye konuştu.

İzmir Esnaf Sanatkar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, fuarların esnafın yüzünü güldürdüğünü, 2022’de artan organizasyonlarla bu olumlu etkinin artacağını dile getirdi. İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener 2022’de yeni ve gelecek vaat eden yeni organizasyonları destekleyerek büyümesine katkı vereceklerini söyledi.