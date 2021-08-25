İzmir’in tarihi Atlas Oteli ona emanet

İZMİR - İzmir’de turizm denilince ilk akla gelen isimlerden biri olan Bircan Tağıl, şu sıralar yeniden açılan tarihi Atlas Oteli’nin işletmecisi olarak, kentin turizmine ve ekonomisine katkı sağlıyor. Müze otel olarak anılan Atlas Oteli’ni görkemli günlerine kavuşturan Bircan Tağıl, kentin en önemli değerlerinden birini tekrar hizmete sokmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiriyor.

Meslek hayatına stajyer olarak başlayan Tağıl o günlerden bugünlere otelcilik serüvenini şöyle anlatıyor: “1983’te Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm Bölümü’nden mezun oldum. Büyük Efes Oteli’nin ilk uygulama öğrencilerinden biriyim. Staj bittikten sonra işe alındım ve 31 yıl aynı patronla yani Kaya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kaya ile çalıştım. Stajla başladığım işimden üst düzey yönetici olarak 31 yıl sonra ayrıldım. İzmir’de 4 yıldızlı bir otelin 5 yıl genel müdürlüğünü yaptım. Daha sonra kızım ile birlikte seyahat acentemizi açtık. Şimdi de eşim Muzaffer Tağıl ile birlikte Atlas Oteli’nin işletmeciliğini yürütüyoruz.”

“Otelcilik kadınlar için makbul iş değildi”

Mesleğe başladığı yıllarda otelde çalışmanın kadınlar için kabul gören bir iş olmadığına değinen Tağıl, “Eğitimini aldığım işte çalışabilmek için ailemle mücadele etmek durumunda kaldım. Sektörün nitelik açısından ciddi sıkıntıları vardı. Yetişmiş eleman yoktu ve erkek egemen bir iş koluydu. Uzun yıllar bu nedenle otelciyim yerine turizmciyim dedim. Ama zamanla nitelikli eğitimli çalışan sayısı arttı. Bizler de bu gençlere örnek olduk. 1987’de ilk ödülümü dönemin Valisi Vecdi Gönül’den alarak, İzmir’in ilk ödüllü kadın turizmcisi oldum. Otelcilik günümüzde kadınlar için ideal mesleklerden birisi” diye konuştu.

Sağlık turizmine hizmet veriyor

Atlas Oteli, “Konumu itibariyle İzmir’in tektaşı. 2 bulvar ve 9 caddenin kesiştiği, önünden şimdilerde 1 milyon insanın geçtiği bir nokta” olarak tanımlayan Tağıl, pandeminin butik otellere ilgiyi artırdığını söyledi. Tağıl, şöyle devam etti: “Biz tam pandeminin ortasında açıldık ama bir iki odamız bile dolu olsa açıldığımızın bilinmesini istedik. İyi ki de açılmışız. 19 Mayıs’ta Almanya’dan bu tarihi binada bir gece konaklamak için gelen misafirlerimiz oldu. Şu anda tam doluluğa ulaştık. Pandemi insanların alışkanlıklarını değiştirdi. Butik oteller biraz daha fazla tercih edilir oldu. Diğer taraftan sağlık turizmine de yönelik hizmet veriyoruz. Birçok sağlık hizmeti ülkemizde Avrupa’ya göre son derece uygun ve güvenilir. Sağlık uygulamaları için yurtdışından ülkemize gelenleri otelimizde ağırlıyoruz. Operasyon sonrası konuklarımıza destek oluyoruz. Bu da şehir otelciliği açısından olumlu bir gelişme.”

Müze otel

Yıllardır metruk halde bekleyen Atlas Oteli, Kaya Grup tarafından aslına uygun olarak restore edildikten sonra işletilmek üzere İzmirli duayen turizmci Bircan ve Muzaffer Tağıl’a verildi. Oteli eski güzel günlerine kavuşturan Bircan Tağıl, oteli tekrar hizmete açmaktan gurur duyduğunu belirterek, “1958 yılında faaliyete geçen Atlas Oteli, İsmet İnönü ve Celal Bayar’ı ağırlamış. Kentin ilk banyolu ve kaloriferli oteli. Yıllarca şehrin en iyi otellerinden biri olmayı sürdürmüş. Ancak son yıllarda metruk bir haldeydi. Böyle bir otelin atıl kalması kent için kayıptı. 5’i nitelikli süit oda olmak üzere 50 odası, 1 toplantı salonu cafe ve restoranı olan otel, içindeki antika ve tablolar nedeniyle müze otel özelliği taşıyor. Birçok film ve diziye de ev sahipliği yapmış bir otel. İzmir’in Pera Palas’ı diyebiliriz. Atlas Oteli tarihi bir miras gibi. Bina sahibimiz Mustafa Kaya’nın bize güvenerek burayı bize teslim etmesi bizim için çok anlamlı. Burası simge bir otel. En iyi şekilde bu emaneti konuklarımızla paylaşıyoruz. Burada yaşanmışlığın getirdiği ruh ve kimlik insanı alıp götürüyor. İçinde kaybolduğum bir yer” dedi.