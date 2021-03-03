İzmir’in tarıma dayalı OSB’lerinde süreç hızlanıyor

Nihat DELİBAŞI

İZMİR - İl genelinde 7 adet kurulması planlanan TDİOSB’ler arasında yer alan Bayındır Çiçekçilik TDİOB ile Kınık TDİOSB’de yönetim kurulu başkanı ve vekilleri ile denetim organları seçimleri yapıldı. Yönetim organları oluşan iki TDİOSB’nin faaliyete geçmesi için önemli bir eşik daha tamamlandı. Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Meclis Salonu’nda pandemi önlemleriyle yapılan seçimler sonunda Bayındır TDİOSB’de Başkan EBSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ürün, Başkan Yardımcısı Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, Kınık TDİOSB’de ise EBSO Meclis Üyesi Enver Olgunsoy, Başkan Yardımcısı Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer oldu.



Bayındır TDİOSB Başkanlığına seçilen Hakan Ürün, ilçenin süs bitkilerinde marka olduğunu ifade ederek, “Var olan çiçekçiliği organize çatısı altında profesyonel hale getirerek ihracatın hızlı artmasını hedefl iyoruz” dedi. Ürün, ayrıca çiçek çeşidini artıracak adımların yanı sıra OSB çatısı altında yılın 12 ayında fuar varmışçasına hazır olacaklarını söyleyerek, “Bu sayede OSB’miz, tüm yıl boyunca yerli yabancı müşteriye hizmet verecek” diye konuştu. Uğur Demirezen de, “Artık Bayındır ve Küçük Menderes bu sektörde farklı bir yerde olacak. Hem ekonomiye hem de istihdama katkısı çok farklı olacak. Yönetim kurulu, müteşebbis heyeti ve sektör ile birlikte hedefimiz dünya ligi” ifadelerini kullandı.

Kınık’ta hedef Yeşil Mutabakat



Enver Olgunsoy; AB’nin, karbon ayak izini kontrol altına almayı amaçlayan Yeşil Mutabakat programını başlattığını hatırlatarak, hedefl erinin en kısa sürede Türkiye’nin yeşil mutabakata dönük ilk TDİOSB’sini hayata geçirmek olduğunu söyledi. 2020’de Türkiye’nin 2.4 milyar dolar meyve ve sebze ihracatı ile kendi rekorunu kırdığını, tıbbi ve aromatik bitki ihracatının da önemli rakamlara ulaştığını kaydeden Olgunsoy, “Türkiye, bitki fl orası olarak Avrupa’nın en zengin ülkesi. Ama biz bu bitkileri vahşi hasatla toplayıp, Avrupa’ya satıyoruz. Onlar içindeki esktratı çıkartarak katma değerli hale getirerek kat be kat fazlasına satıyor. Kınık TDİOSB, bunun önüne geçecek” dedi. Sadık Doğruer de TDİOSB kurulması için minimum 15 başvuru olması gerektiğine dikkat çekerek, “Bölgemize şu ana kadar 81 başvuru oldu. Yüzde 175 oranında talep gördük” açıklamasını yaptı. Öte yandan Bergama Tarıma Dayalı Süt OSB’de de Yaşar Holding, Bortar ve Pehlivanoğlu’nun yer almasının kesinleştiği bildirildi.