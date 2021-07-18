İzmirli Filibeli Ailesi, Yeni Şükran Oteli’ni onararak tarihe sahip çıkıyor

NİHAT DELİBAŞI / İZMİR

İzmir’in işgaline karşı yürütülen çalışmalara tanıklık eden, resmi kayıtlara göre geçmişi 115 yıla dayanan,Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nın simge mekanlarından Yeni Şükran Oteli’nde onarım süreci başlıyor. Filibeli Ailesi’nin 5. kuşak temsilcisi Nazmi Filibeli, onarım ile başlayacak sürecin 1,5 milyon dolara mal olacağını söyledi. Onarım ve ardından gerçekleşecek restorasyonu 14 ayda tamamlanacak yapının ikinci katının otel olarak kullanımı için yatırımcılarla görüşmelere devam ettiklerini kaydeden Filibeli, alt kat için de marka giyim zincirleri ile görüştüklerini açıkladı. Filibeli, “UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne dahil edilen ve kalıcı miras listesine aday Tarihi Kemeraltı Çarşısı cazibe merkezi olacak. Bu sürecin simge eserlerinden birine imza atacağımız için çok mutluyuz” dedi.

Filibeli, Osmanlı’nın son döneminde İzmir Belediye Başkanı olan Hacı Hasan Paşa’nın ikametgahı olarak inşa edilen, ardından yapılan ilavelerle bugünkü halini alan binanın hor kullanılma sonucu hızla yıprandığını, insan hayatını tehdit edecek noktada aşınmalar olduğunu vurguladı. 2020 Ekiminde kentte yıkım ve can kayıplarına neden olan depremin ardından binanın boşaltılması çabalarına ağırlık verdiğini, Anıtlar Kurulu’nun restorasyon projesini onaylamasıyla Temmuz ayında çalışmalara başlama kararı aldıklarını açıklayan Filibeli, yıllar içinde yıpranan yapının ciddi bir onarıma ihtiyacı bulunduğunu belirtti. Filibeli, “ Hayalim, şu an yapılmış olan projeyle yapıyı ayağa kaldırmak. Geçmişte binanın kullanımı ile ilgili hataları ortadan kaldırarak, özgün haline getirerek çok fonksiyonlu bir işlev kazandırmak istiyorum” dedi.

Çok fonksiyonlu bir mekan olacak

Projeyi çizerken, tek bir mekan olarak kullanmak istediğini ve prestij bir markaya tek bir anahtarla çok girişli çıkışlı teslim edebileceği tarzla tarihi mekanı ayağa kaldıracaklarını kaydeden Filibeli, alt katı prestij bir markaya işletmesi için devredeceklerini, üst katı iseyine otel olarak değerlendirmeyi hedefledikleri bilgisini verdi. Binanın terasının da ayrıca değerlendirilmesinin gündemde olduğunu ifade eden Filibeli, “Önemli olan mekanın yaşaması. Özgün yapıyı koruyarak, kente, Kemeraltı’nadair yaşayan bir mekan hayata geçirmek istiyoruz. Beni en çok heveslendiren şey Kemeraltı’nınUNESCO Dünya mirası listesine girmesi. Kemeraltı, toprağın altında çıkarılmayı bekleyen çok değerli bir elmas.Kemaraltı gibi üzeri toprakla örtülmüş bu elmasın üzerindeki toprağın kaldırılması için bana ait olan mekanı tekrar elden geçirmek ihtiyacı duydum. Bina kesinlikle AVM olmayacak. Burada günümüz snack tarzında öğlen, akşam üstüziyaretçilerin vakit geçirebileceğibir yer olacak. Onarım ve ardından restorasyon süresini 12- 14 ay tahmin ediyoruz. 1.5 milyon dolarlık maliyet öngördük. Tüm bu çalışmalar tamamlandıktan sonra Filibeli Ailesinin ismini yaşatıldığı simge bir yapı ortaya çıkacak” diye konuştu.

Fransız sigorta şirketi kayıtları 1905’i tarihliyor

Şükran Oteli, 1905 tarihli Fransız sigorta şirketinin hazırladığı sigorta poliçesi dikkate alındığında 115, ancak sözlü tarih kaynaklarına göre 130 yılı aşan geçmişinde birçok işlev görmüş. İşgal yıllarında İzmir’in belediye başkanlığını yürüten Hacı Hasan Bey’in adını taşıyan otelin zemin katında kahvehane yer alırken, İzmir’in işgaline karşı yürütülen çalışmalara da tanıklık eden tarihi yapı, 1941’de ünlü lokantanın ismiyle birlikte anılarak kentli belleğinin simge mekanı oldu.