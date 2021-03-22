İzmirli mobilyacılar hammadde tedariki sorununa çözüm istiyor

İZMİR - Yerli üreticinin girdi tedariki ve fahiş fiyatlar nedeniyle ciddi üretim kayıpları yaşadığını belirten Özkoparan, Ticaret Bakanlığı’na sorunlarının çözülmesi için çağrı yaptı. Salgına rağmen Türkiye’nin 2020'de mobilya kağıt ve orman ürünlerinin tamamında 5,5 milyar dolarlık ihracat ile tamamladığını ifade eden Özkoparan, “Sektörümüzün şubat ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,87’lik artışla 478 milyon dolara çıktı. Bunun 312 milyon dolarlık bölümünü mobilya oluşturuyor. Hiç dış ticaret açığı vermeyen sektörümüzün daha büyük başarılara imza atabilmesi için desteğe ihtiyacı var” dedi.

MDF ve kontrplak bulmakta sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Hasan Özkoparan, “Mobilyacılar gibi bunları üreten fabrikalar da sorun yaşıyor. Onlar da hammadde bulamıyor. Devletin hammadde üreten firmalara istihkak vermesi gerekiyor. Aksi takdirde yurtdışından cips veya yurt içinden kereste almaları gerekiyor. Bu durumda piyasadaki dengeler bozuluyor” diye konuştu. Dövizdeki ani sapmaların üretimde ciddi sorunlara neden olduğuna dikkat çeken Özkoparan, şunları söyledi: “Döviz yükseliyor fiyatlar artıyor. Döviz düşüyor fiyatlar düşmüyor. Bu dengesizlik nedeniyle mobilya hammaddesi üreticileri ihracata yöneliyor. Türkiye mobilya hammaddesi ve ara mallarını işlemeden ihraç etmemeli. Ham ihracat yerine katma değeri yüksek ürünler ihraç edilmeli. Buna bir düzenleme getirilmeli.”

“İzmir’e hammadde fabrikası kurulsun”



Sünger ve boyada dışa bağımlılığın üst düzeyde olduğuna dikkat çeken Hasan Özkoparan, “Sünger ve boya malzemeleri gibi petrokimya ürünlerinin yüzde 12’si Türkiye’den, yüzde 88’i ise AB ve Çin’den karşılanıyor. Sünger ve boya üretiminde kullanılan ana maddenin Türkiye’de üretilmesi için Petkim ile görüştük. Sektör olarak İzmir’de dertlerimize çözüm olacak bir fabrika kurulması görüşünde birleştik. Fabrikanın yerinin belirlenmesi için sektörümüzü yakından bilen CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter’e bilgi ve ilgili bir dosya verdik” şeklinde konuştu.