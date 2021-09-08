İzmit Körfezi’nde müsilaj denetimi

KOCAELİ - Denizlerdeki müsilaj sorununun araştırılması amacıyla kurulan TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu, Kocaeli’ye gelerek Büyükşehir’in arıtma tesisleri ve İzmit Körfezi’nde incelemede bulundu. Başiskele’de bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait Kullar İleri Biyolojik Arıtma Tesisini gezen komisyon üyeleri, burada İSU yetkililerinden, tesiste yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. İzmit Sekapark sahilinde bulunan deniz uçağı iskelesine geçen komisyon üyeleri, İzmit Körfezi üzerinde uçuş gerçekleştirdi.

Komisyon Başkanı ve Milletvekili Mustafa Demir ve 17 kişilik komisyon üyeleri, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve İSU Genel Müdürü Ali Sağlık’tan bilgi aldı. Komisyon Başkanı Demir, Kocaeli’nin ileri biyolojik arıtmaya erken başladığını ifade ederek, “Atık suyun denize verilmemesi gerekiyor. İllaki verilecekse, ileri biyolojik arıtma prosesinden geçirildikten sonra denize verilmesi gerekiyor. Kocaeli bizim açımızdan son derece önemli. Marmara denizinin yapısı gereği hidrodinamiğinde sıkıntı var. Suyu çok çabuk değişmiyor. Körfez de suyun kalıcılığı daha fazla. Kendi kendini yenilemek için de uzun zamana ihtiyacı var" diye konuştu.

İleri biyolojik arıtma tesislerinin öneminden bahseden Demir, “Marmara´da müsilajın görülmesinin nedenleri üzerinde çalışıyoruz. Konuyla ilgili neredeyse bütün önemli bilim insanlarını ve Marmara havzasındaki 25 milyon insana hizmet eden yerel yönetimlerin temsilcilerini, belediye başkanlarını davet ettik. Şimdi de alan çalışması yapıyoruz” dedi.

8’i ileri biyolojik 22 arıtma tesisi

Marmara denizinde kirliliğin nedenlerine değinen Demir, “Marmara´nın müsilaj ile ortaya çıkan kirlenmesinin 3 tane nedeni var. Bir tanesi küresel ısınma nedeni ile ortaya çıkan Marmara´daki ısınma. İkincisi Marmara´nın jeolojik yapısı gereği hidrodinamiğinin sıkıntılı olması ve üçüncüsü insan kaynaklı kirleticilerin olmasıdır. Bu kirleticilere baktığımızda ise birinci sırada evsel, kentsel, endüstriyel ve sanayi atıkları var. Kocaeli’de 8 tanesinin ileri biyolojik arıtma olmak üzere 22 arıtma tesisi bulunuyor. Denize deşarj edilen suyun yüzde 72’si ileri biyolojik arıtmadan geçiyor. Körfez ve Yeniköy arıtma tesisleri de ileri biyolojik arıtmaya dönüştürülecek” ifadesini kullandı.

Demir, “Köylerde bulunan 12 modüler arıtma tesisi de 6 aylık süreçte ileri biyolojik arıtma tesisi haline getirilecek. Kocaeli’de günlük 650 bin metreküp su arıtılıyor. Atık suların giriş ve çıkışları Avrupa standartlarına göre denetleniyor. Kullar İleri Biyolojik Arıtma Tesisi ve diğer ileri biyolojik tesislerinde arıtılan sular sanayi kuruluşları tarafından kullanılıyor. Sanayide kullanılan suyun yüzde 35’i gri sudan oluşuyor. Gemi atıkları da Körfez için büyük tehlike oluşturuyor. Bu sorunun çözümü için deniz uçağı ile aralıksız olarak havadan denetim yapılıyor. Denizi kirleten gemilere ağır cezai yaptırımlar uygulanıyor.