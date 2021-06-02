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İzmit Orman İşletmesi Müdürlüğü yol yaptıracak

Akova Orman İşletme Şefliği 812 kod numaralı yolda yeni yol yapım işini ihale edecek. Açık ihale usulü ile yapılacak ihaleye başvurular EKAP üzerinden olacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İzmit Orman İşletmesi Müdürlüğü'ne bağlı Akova Orman İşletme Şefliği, 812 kod numaralı yolda yeni yol yapım işini ihale edecek.

Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek yol yapım işine teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.