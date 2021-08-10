İznik Maratonu’nda bine yakın sporcu yarıştı

BURSA (DÜNYA) - İznik Belediyesi’nin desteğiyle Türkiye’nin en çok ilgi gören, en büyük patika yarışı “İznik Ultra Maratonu tüm parkurları sona erdi. Parkurlarda yarışmacılar Samanlı ve Katırlı Dağları boyunca orman içlerine girmeden zeytinlik ve tarlalar arasında İznik Gölü’nün etrafında tur attılar. 9’uncu kez düzenlenen yarışlara 15 ülkeden bine yakın sporcu katıldı. Yeni parkurlarda sporcular; 150, 70, 48, 32, 25 ve 14 kilometrelik doğal parkurları aşarak maceralı bir yarış yaşadı. Etkinlik 5 kilometrelik UNESCO ve Çocuk Koşusu ile sona erdi. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, “Geçtiğimiz yıl pandemi dolayısıyla İznik Ultra parkurları sessiz ve hüzünlüydü. Bu yıl tekrar şenlendi. Parkurları koşan tüm yarışmacılarımızı tebrik ediyorum” dedi.

İznik Ultra Maratonu’nun en uzun parkuru olan 150 kilometrede birinci 20 saat 26 dakika ile Ferhat Semiz oldu. Semiz, ağırlığınca zeytinin sahibi oldu. Orhangazi’den başlayarak İznik’te biten 70 kilometrede ise erkeklerde birinci Mahmut Yavuz, kadınlarda Seda Kurtuldu oldu. Narlıca’dan başlayan 55 kilometrede erkeklerde birinci Mestan Turhan, kadınlarda ise Elena Polyakova oldu. Göllüce’den başlayan 35 kilometre yarışında erkekler birincisi Muhammed Ceylani olurken, kadınlar birincisi Pelin Börcek oldu. Yine Göllüce’den başlayan 25 kilometrede erkekler birincisi Vehbi Kurşun, kadınlarda ise birinci Penelope Freeman oldu. 14 kilometre Çamdibi Koşusunda erkeklerde birinci Umut Çakmak olurken, kadınlarda birinci Hürmüz Biçer oldu. İznik merkezde gerçekleşen 5 kilometre UNESCO Koşusunda ise erkeklerde birinci Muhammet Orhan olurken, kadınlar birincisi de Tuğce Aydın Yayla oldu.