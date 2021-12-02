İZSİAD üyeleri güçlerini kooperatif çatısı altında birleştirdi

Nihat DELİBAŞI

İZMİR - İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği üyesi iş insanları ve eşlerinin ortaklığında kurulan 3 şirket, 100 milyon TL’lik yatırımla Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (TDİOSB), Avrupa ülkelerine ihraç edilmek üzere topraksız tarım metoduyla sebze üretecek. 250 kişiye istihdam sağlayacak bu projenin ana sahibi ise halen kurulma çalışmaları devam eden ve İZSİAD üyesi iş insanlarının eşlerinin de aralarında olduğu kadın kooperatifi olacak. Aynı işadamı grubu ayrıca Foça’da satın aldıkları 510 dönüm arazide ise ekolojik köy inşa edecek. İlk yatırım bedeli 50 milyon TL olan ekolojik köyde tarım yapmaya müsait arazi ve hayvancılık için ahılların yanı sıra mandıra, zeytinyağı sıkım tesisi olacak. 200 haneli ekolojik köyün toplam yatırım bedeli 500 milyon TL’yi bulacak.

İZSİAD Başkan Yardımcısı Hüseyin Cengiz, pandemi ile birlikte tarımın öneminin farkına varıldığını hatırlatarak, yaklaşık bir yıldan beri gündemlerinde olan ortak yatırım kararını hayata geçirdiklerini söyledi. Daha çok kişiye ulaşmak ve kadının üretime katkısını artırmak amacıyla sözkonusu yatırımları kadın kooperatifi çatısı altında gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirten Cengiz, “Kadın kooperatifi kurma çalışmaları sonuçlanmak üzere. Ancak, süreç hızlı ilerliyor. Dolayısıyla vakit kaybetmemek için Agro pan, Agro Eos, Agro Melena isimli 3 şirket kurduk. Bu şirketler kurulacak olan kadın kooperatifine bağlanacak” dedi. Cengiz ayrıca Dikili TDİOSB’den 3 sanayi 3’de sera parseli aldıkları bilgisini verdi. Cengiz, “Sanayi parselleri 20, sera parselleri 100 dönüm. Topraksız tarım medotuyla Avrupa’da pazarı olan başta domates olmak üzere ihracata yönelik sebze üreteceğiz. Toplam istihdam hedefimiz 250. Amacımız 2023’te tesislerimizi faaliyete geçirmiş olmak. Tahmini yatırım bedeli ise 100 milyon TL’ diye konuştu.

Foça’da ekoköy

Cengiz, yine İZSİAD üyesi işadamları olarak Foça’da satın aldığı 510 dönümlük arazide ekoköy yatırımına başladıkları bilgisini verdi. S.S. Mıd Phokaıa Konut Yapı Koperatifi sçatısı altında hayata geçirilecek ekoköyde yaklaşık 200 konut inşa edileceğini ifade eden Cengiz, “Ekolojik köyümüzde tarım ve hayvancılık yapılacak. Mandıra, zeytinyağı sıkım tesisinin de yer alacağı köyün toplam yatırım bedeli 500 milyon TL’yi bulacak” dedi.

1992’de kuruldu

İzmir’deki sanayici ve iş insanlarını aynı çatı altında toplamayı amaçlayan İZSİAD 1992’de kuruldu. 300’e yakın üyesi bulunan ve üyeleri arasındaki ticareti artırmak için ortak çalışmalar, işbirlikleri, fuar, sempozyum ve organizasyonlar düzenleyen İZSİAD’ın başkanlığını halen Hasan Küçükkurt üstleniyor.