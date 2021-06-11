İZSU içme suyu arıtma tesisi yaptıracak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), Karaburun Bozköy Göleti İçmesuyu Arıtma Tesisi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. İhale teklifleri sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

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