İZTO Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi açıldı 

Duygu GÖKSU

İZMİR - TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyasında yaşanan anlaşmazlıkların çözümü noktasında merkezin önemine dikkat çekerek, “Türk hukuk sistemine arabuluculuk, takip ve uyuşmazlık meselesinin girmiş olması devrim niteliğinde. Bizim işlerimize büyük katkı sağlayan, ahilik teşkilatını yaptığını aynı noktaya getirdiği için iş dünyası adına teşekkür ediyorum. Toplumsal uzlaşmayı sağlamaya giden en önemli adım. İki tarafta helalleşerek gidiyor. Toplum arasındaki çatışmayı bitirecek bir esas” diye konuştu.

İş dünyasına armağan

Hukuki sıkıntılar ve ihtilafların dünyanın her tarafında olduğunu ifade eden 24. Dönem TBMM Meclis Başkanı ve TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Başkanı Cemil Çiçek, “Arabuluculuk sisteminin birçok faydası var. Bir ticaret erbabının davasının 3 seneden fazla sürmesi demek tek ayak üzerinde durması demek. İhtilaf durumunda olanlar, arabuluculuk yolunu tercih ederlerse zamandan tasarruf ederken fazla para da harcamazlar. Bu tür ihtilafları gelişmiş ülkeler bu yolla çözüyorlar. Biz de bu yöntemleri Türkiye’ye kazandırmaya çalıştık. Arabuluculuğun daha huzurlu bir toplum olma noktasında da önemli bir işlevi olacak” ifadelerini kullandı.

Uyuşmazlıkların çözümü adına arabuluculuğun dünyada kullanılan etkin bir müzakere yöntemi olduğunu dile getiren İZTO Başkanı Mahmut Özgener, iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılamaya destek olabilecek bir yapı olduğunu vurguladı. Ticari arabuluculuğun iş dünyasına vakit ve nakit anlamında önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirten Özgener, “Üyelerimizin iş hayatlarında yaşadıkları hukuki sorunları, mahkemeye taşımadan çok daha kısa sürede çözüme ulaştırmalarına katkı sağlamak, böylelikle ticari ilişkilerinde zaman ve itibar kayıplarına uğramalarının önüne geçmek amacıyla İZTOTAM’ın kuruluşunu gerçekleştirdik” dedi.