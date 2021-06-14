Jandarma Tedarik Merkez Komutanlığı yazılım ve destek hizmeti alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Ankara Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı, sabit kanatlı hava araçlarına ait yazılım lisans güncellemesi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile yazılım ve destek hizmeti satın alınacak.

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