Japon Yanmar, Türkiye’yi ihracat üssü yapacak

Ahmet USMAN



İZMİR - Yüz yılı aşkın geçmişiyle dünyanın önde gelen iş makinesi, tarım makine ve ekipmanları, enerji sistemleri, deniz ve endüstriyel motor üreticileri arasında yer alan Japonya menşeli Yanmar, tarım ekipmanları konusunda Türkiye’yi üretim ve ihracat üssü haline getirmeyi hedefliyor. İzmir’de ürettiği traktörlerde yerlilik oranını yüzde 51’in üzerine çıkarmayı planlayan Japon devi Yanmar, ayrıca yerli imalatçılardan aldığı tarım ekipmanlarını da Japonya ve Tayland’a ihraç etmeye başladı. 2016’da İzmir’de Yanmar Holdings Co. irtibat ofisiyle Türkiye faaliyetlerine başlayan, 2017’de de genel merkezi İzmir’de olan Yanmar Turkey Makine A.Ş.’yi kuran Japon devi, bu şirket aracılığıyla tarım ve enerji sektörlerine yönelik ürünlerini Türkiye piyasasına sunmaya başladı. Hemen ardından Hintli ITL firması ortaklığı ile yine İzmir’de Solis marka traktörlerin üretimi için tesis kuran Yanmar, geçen sene bu tesisin tüm hisselerini satın aldı.

Üretim kapasitesini artıracak

Pandemi nedeniyle tarıma ilginin arttığını ve bu durumun kendi işlerine de yansıdığını dile getiren Yanmar Turkey Makine A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Erdoğan Shoshi, “2020’de 2019’a göre üretim adetlerimizi yüzde 300 artırdık. Bu yıl ise üretim kapasitemizi 2 katına çıkarmayı hedefl iyoruz. Fabrikada montaj hattını geliştirmek için yatırımlarımız olacak. Ama asıl yatırımı tedarik zincirine yapacağız. Şu an traktörlerin bütün parçaları yurtdışından geliyor. 2023’e kadar yüzde 51 yerlilik düzeyine ulaşmayı hedefl iyoruz. Tedarikçilerimiz ile bu konuda ortak Ar-Ge projeleri gerçekleştireceğiz” dedi.

Enerjide de büyüyor

Yanmar Türkiye olarak, 2 milyon metre kare üzerine kurulan ve Türkiye’nin en büyük sağlık yatırımlarından biri olan İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi için dizel jeneratör ve trijenerasyon sistemlerini temin etmenin gururunu yaşadıklarını söyleyen Mustafa Kemal Erdoğan Shoshi, “Enerji iş kolunda Türkiye ofisi olarak Afrika ve Orta Asya bölgesi bize bağlı. Bu yıl için Güney Afrika’dan sipariş aldık. İzmir’den bu bölgelere ürün ve hizmet ihracatı yapacağız. 2021’de Özbekistan, Kazakistan ve Malezya’ya da ihracat yapacağız. Yanmar Grubu içinde EPC olarak adlandırdığımız anahtar teslim enerji taahhüt işini yapan ilk ofis biziz” diye konuştu.