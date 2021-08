Jimmy Key’den mağaza atağı

Takip Et

Ahmet USMAN

İZMİR - Türkiye’nin en büyük hazır giyim ihracatçılarından Sun Grup bünyesinde faaliyet gösteren Jimmy Key, mağaza sayısını 31’den 37’e yükseltirken, yılsonunda bu sayıyı 40’a tamamlayacak.

Aylık 3 milyon üretim kapasitesi

Marka, 3 yıl önce ara verdiği yurtdışı operasyonlarını da önümüzdeki ay Romanya’ya yapacağı satışlarla tekrar başlatacak. Şirketin büyüme stratejisi hakkında bilgi veren Jimmy Key Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk, “Sun Tekstil, 2 bin kişiye istihdam sağlayan, İngiltere, İspanya ve İzmir’de tasarım ofisleribulunan, Zara, Bershka, Marks and Spencer, Tesco, Next gibi dünya moda marklarına tasarım ve imalat yapan, ayda 3 milyon adet imalat gerçekleştiren bir şirket. Jimmy Key’i 21 yıl önce kurduk. Pandemiden önce organizasyonel bir değişikliğe gittik. Kendimize yeni bir yol haritası çizdik. Jimmy Key kadınını tarif ettik ve karşımıza çalışan, yaşamaktan zevk alan, tam bir İzmir kadını çıktı. Kimliğimiz yeniden çizdik ve her koleksiyonu o doğrultuda yapmaya başladık” dedi.

Her yıl 7 mağaza açacağız

Jimmy Key’de yeniden yapılanmanın pandemi öncesine denk geldiğini anlatan Ünlütürk, “Bu dönemde herkes mağazalarını kapatırken, biz yeni mağazalar açtık. Çünkü, boşalan mağazalar oldu ve ortamdaki belirsizlik bizim çok iyi lokasyonlarda yer bulabilmemizi sağladı. Mart 2020’de 31 olan mağaza sayımız bugün 37’ye yükseldi. 4’ü İstanbul, diğerleri Alanya ve Denizli olmak üzere 6 mağaza açtık. Anlaşmasını imzaladığımız İzmir, Çanakkale ve Nişantaşı’ndaki 3 mağazayı da bir iki ay içinde açacağız. Önümüzdeki dönemde de her yıl en az 7 mağaza açmayı planlıyoruz. Mağaza açarken online da da büyüyeceğiz. Online alışverişin mağazacılığı bitireceğini düşünmüyoruz. İkisi birbirini destekleyecek ve bir dengeye oturacak” görüşünü belirtti.

Ürünler Romanya’da da satılacak

Geçmişte zaman zaman yurtdışında mağazalarının olduğunu hatırlatan Ünlütürk, “3 yıl önce yurtdışından çekilmiştik. Şimdi bunun için yeni bir arkadaşımızı aldık. Planlama aşamasındayız. Bayilikler, mağazalar, toptan satış gibi olasılıkları değerlendiriyoruz. Romanya’daki bir şirketler grubuyla anlaştık, onlara toptan ürün vereceğiz. Bir ay sonra ürünlerimiz Romanya’da satılmaya başlanacak. Mağaza açmak da seçenekler arasında ama pandeminin hafifl emesi lazım” diye konuştu. Jimmy Key’in arkasında Sun Tekstil gibi önemli bir üretim gücünün bulunduğunu vurgulayan Ünlütürk, “Sun Tekstil’in temel işi de hızlı moda. Ayda bin 700 yeni model yapıyor. Bu iş modelini aldık ve olduğu gibi Jimmy Key’e adapte ettik. Eskiden sezon başında koleksiyon yapardık. Şimdi her ay bir koleksiyon yapıyoruz. Tasarım ve üretimde tamamıyla hızlı, esnek bir modele geçtik. Haziran ve temmuz aylarındaki sonuçlarından gördüğümüz kadarıyla fena da gitmiyoruz. Geleceğe yönelik birinci hayallimiz Türkiye’de herkesin Jimmy Key markasını duyması. Ayrıca Jimmy Key dünyada tanınan bilinen, yarattığı değerin farkına varıldığı bir marka olmalı. Kendimize ‘Ege’nin ruhunu yansıtan moda markası’ diyoruz. İyi olma ruh halini yansıtmak istiyoruz. Hem dünyanın hem Türkiye’nin buna ihtiyacı var” dedi.