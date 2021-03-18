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Kadastro güncelleme işi danışmanlık hizmeti alınacak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İstanbul ili 4 grup kadastro güncelleme işi danışmanlık hizmeti için yeterli tecrübeye sahip adayları teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet ediyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İstanbul ili 4 grup kadastro güncelleme işi danışmanlık hizmeti için yeterli tecrübeye sahip adayları teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet ediyor. Ön yeterlik değerlendirmesi, 7 Nisan 2021 tarihinde saat 11:00'de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde yapılacak.

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