Kadastro güncelleme işi danışmanlık hizmeti alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İstanbul ili 4 grup kadastro güncelleme işi danışmanlık hizmeti için yeterli tecrübeye sahip adayları teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet ediyor. Ön yeterlik değerlendirmesi, 7 Nisan 2021 tarihinde saat 11:00'de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız



