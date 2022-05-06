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Kadıköy Belediyesi sinema salonlarını kiraya veriyor

Kadıköy Belediye Başkanlığı, Caddebostan Kültür Merkezi'nde bulunan 7 adet sinema salonunu kapalı teklif usulüyle 3 yıllığına kiraya verecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Kadıköy Belediye Başkanlığı, Caddebostan Kültür Merkezi'nde bulunan 7 adet sinema salonunu kapalı teklif usulüyle 3 yıllığına kiraya verecek.

İhale, 24 Mayıs 2022 Salı günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek. İhaleye katılacakların, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni’ne teslim etmeleri gerekmektedir. 

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