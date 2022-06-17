Kadıköy Belediyesi zabıta memuru alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul ili Kadıköy Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurların Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre açıktan atama yoluyla 25 zabıta memuru alınacak.

İlan edilen kadrolara başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları, mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartını taşımaları ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak şartı aranmaktadır.

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için 2 - 5 Ağustos 2022 tarihleri arasında mesai bitimine kadar başvuru belgeleri ile birlikte sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünü yapmak üzere Kadıköy Belediyesi ana hizmet binası bahçesinde kurulan başvuru merkezine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklar.



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