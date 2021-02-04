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Kadın dostu Gamateks’ten Denizli’ye üç kreş yatırımı

Denizli’de tekstil ve hazır giyim sektörlerinde faaliyet gösteren Gamateks, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında çalışan anneler için 3 ilçede 3 kreş yaptıracak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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DENİZLİ - Denizli, Dazkırı ve Batman’daki tesislerinde bin 850 kadın istihdam eden Gamateks’in Yönetim Kurulu Başkanı Osman Aydınlı, Merkezefendi, Pamukkale ve Honaz ilçelerinde kreş yaptıracaklarını söyledi. Sosyal sorumluluk projelerinin odağına eğitimi alan Gamateks,kreş programının ilkini Merkezefendi ilçesinde yapacak. Osman Aydınlı, Muratdede Mahallesi’nde 800 metrekarelik alana yapılacak dört derslikli Gamateks Osman Aydınlı Gündüz Bakımevi için protokol imzaladı. Kreşin arsası Merkezefendi Belediyesi tarafından sağlandı.