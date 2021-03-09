“Kadın dostu şirketlere SGK prim indirimi uygulanmalı”

MERSİN - Yasemin Taş, kadın dostu şirketlerin desteklenmesini ve SGK prim indirimi uygulanmasını istedi. Mersin’de 135 yıllık tarihi ile iş dünyasının en büyük çatı kuruluşu olan MTSO’nun 2018 yılında yapılan genel kurulunda yönetim kurulu üyeliğine seçilen Mersin İlaç Ecza Deposu (MED) İhracat Müdürü Yasemin Taş, kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 30, kadın yönetici sayısının yüzde 16 civarında olduğunun söyledi. İş hayatında kadınları daha görünür kılmak için yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu belirten Taş, ülkemizde özellikle üst düzey yönetici pozisyonlarında kadın sayısının erkeklere oranla çok düşük olduğunu söyledi. Taş, “Ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasını sağlayabilmek için siyasette, iş dünyasında, STK’larda ve diğer sorumluluk gerektiren pozisyonlarda kadınların karar alma mekanizmalarına katılımını teşvik eden ulusal ve yerel politikalar geliştirilmeli” diye konuştu.

"Bakım hizmetleri kadını iş dünyasından uzaklaştırıyor"



Kadını iş dünyasından uzaklaştıran etkenlerin başında kadının aile içinde üstlendiği bakım hizmetlerinin geldiğini ifade eden Taş, okul öncesi çocuk bakım ve kreş hizmetlerinin, yaşlı, hasta ve engelli bakım hizmetlerinin çalışan kadınlar için ücretsiz sağlanması gerektiğini belirtti. Bu kapsamda iş dünyası ve kurumların ortak çalışarak çözüm üretmesinin ülke ekonomisine ve kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını söyleyen Taş, şunları söyledi: “Yapılacak kamu yatırımları aynı oranda inşaat sektörüne yapılacak yatırımlardan 2,5 kat daha fazla istihdam sağlayacaktır. Bu istihdamın büyük bir kısmı kadınlardan oluşacaktır.”

"Vergi indirimi desteği iş vereni teşvik edecektir"



Kreş ve bakım hizmetleri konusunda sorumluluğun işverene yüklenmesi halinde kadın istihdamının azalacağını söyleyen Yasemin Taş, bu konuda uygulanacak en önemli adımın vergi indirimi desteği ile işveren teşviki olacağını söyledi. Kadın iş insanı sayısının ve kadın istihdamının artırılması için yasal düzeyde yeni reformların gerekliğine değinen Taş, kadın girişimcilere sağlanacak destek ile teşviklerin kapsamında ciddi çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi. Nitelikli projelerin destekleneceği finansal paketlerin oluşturulmasını istedi. Ayrıca, kadın istihdamının artırılması için işletme düzeyinde yeni yatırımların kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Taş, “SGK prim indirimi işletmelerde kadın istihdamını artıracak önemli bir etkendir” dedi.