Kadın girişimciden kadınlara özel

ZEHRA ORUÇ



Kadın girişimci Reyhan Miray Reyhan’ın, çok sevdiği babasının hastalığı sırasında oluşan yatak yaralarına çözüm bulmak için çıktığı yol, Amerika’ya ihracata kadar uzandı. Babasının acılarını dindirmek için amatörce tasarladığı ürünü zaman içinde geliştirerek “Peddon” markasıyla Türkiye’nin ilk yıkanabilir regl külodunu üreten Reyhan,” Babamın yatak yarası ile tanıştım ve tüm hayatım değişti. Bu probleme çözüm aramak için çıktığım yolda “Peddon” markasını ve ürünlerini ortaya çıkarttım. 2021 yılının Mart ayında Türkiye’nin ilk yıkanabilir regl külodunu ürettim ve satışına başladım” dedi.



Bugün 10 bini aşkın üretim rakamı ve 4 bin 500 kullanıcıya ulaşan Reyhan, 2021 yılında Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin (UTİB) düzenlediği girişimcilik programı TechXtile Start-Up Challenge’a katılarak hem birincilik olan hem de Kadın Girişimci Özel ödülünü kazandı. Reyhan Miray Reyhan, ödül töreninden birkaç saat sonra gittiği ABD’den eli boş dönmedi. Amerika ve Kanada’da satışlara başlayan Reyhan, “Özellikle Amerika’da fırsatlar çok. Yurt içinde ve Yurt dışından yatırım talepleri alıyoruz” şeklinde konuştu.

“Bin 600 hijyenik ped atığını önlüyoruz”

Sürdürülebilirlik ve çevreci yaklaşımların daha fazla konuşulduğu şu günlerde Peddon’un çevreci boyutu da tüketim için ayrı bir avantaj sağlıyor. “Her bir Peddon ile bin 600 hijyenik ped atığını azalttık. Önümüzdeki süreçte bu yönümüzle çok fazla ön plana çıkacağız” diyen Reyhan, TechXtile Start-Up Challenge gibi girişimciliği destekleyen programlara ihtiyaç olduğunu, özellikle genç nesildeki çok güzel fikirler ve teknoparklardaki birçok projenin bu şekilde gün yüzüne çıkarılarak ekonomiye kazandırılabileceğini vurguladı.