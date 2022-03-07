Kadın Girişimciler, ‘Biz Yaptık Sıra Sizde’ panelinde deneyimlerini paylaştı

KOCAELİ - TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla panel düzenledi. ‘Biz Yaptık Sıra Sizde’ konulu panelde başarılı iş kadınlarının ilham olacak öykülerine yer verildi. Kocaeli Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Nurcan Babalık ve icra kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen panelde, Kocaeli iş dünyasının başarılı kadınları Onko Koçsel İlaçları Genel Müdürü Tuğba Koç, Polin Group Pazarlama ve İletişim Direktörü Şöhret Pakiş ile Karaoğlu Peyzaj Kurucu Ortağı Nesrin Karaoğlu Otuzoğlu iş hayatında edindikleri deneyimleri paylaştı. Panele; KSO Yönetim Kurulu Üyesi Kadın Girişimciler Kurulu Sorumlusu Atalay Kaya, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Üst Kurul Üyesi Filiz Akkaş, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Füsun Terzioğlu, KOİDER Başkanı Nilgün Yılmaz, TEV Kocaeli Şube Başkanı Derya Kurt ile çok sayıda kadın ve öğrenci katıldı.

Panelin açılış konuşmasını Kocaeli Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Nurcan Babalık gerçekleştirerek şunları söyledi: “Tüm dünyada olduğu gibi, kadınların çalışma hayatına katılması, ülkemizde de sanayileşmeye paralel olarak gelişme göstermiştir. Aslında Türkiye; Fransa’dan 12 yıl, Belçika’dan 14 yıl, Yunanistan’dan 18 yıl, Portekiz’den 42 yıl önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı vermiştir. Ülkemiz kadınlara birçok gelişmiş ülkeden önce seçme ve seçilme hakkı vererek kadının toplum içindeki öneminin altını daha o yıllarda çizmiştir. Ancak bugün geldiğimiz noktada kadınlarımızın ekonomik hayatta halen yeteri kadar yer alamadığını görüyoruz. Kadının iş gücüne katılımı ne yazık ki gelişmiş ülkelerin çok gerisinde yer alıyor. Türkiye nüfusunun yüzde 49,9'unu kadınlar, yüzde 50,1'ini erkekler oluşturuyor. 2008 yılında kadının işgücüne katılım oranı yüzde 24,5 iken 2020 yılı verilerine göre kadınlarımızın işgücüne katılma oranı yüzde 30,9’dir.”

Kadınların yönetici pozisyonundaki oranı yüzde 19,3

Ülkemizde kadınların işgücüne katılım oranında son yıllarda artış göstermesinin umut verici olduğunu dile getiren Babalık, “Fakat halen yönetici pozisyonundaki kadın oranımız yüzde 19,3. Yükseköğretim mezunu kadınların işgücüne katılım oranı ise yüzde 65,6’dır. Kadın emeğinin iş hayatında var olması beraberinde, iş hayatına katma değer yaratıyor. Annelik rolümüzden dolayı; güçlü önsezilerimiz var. Daha sorumluluk sahibiyiz. Ev yönetimi zorunluluğumuzdan dolayı; birçok işi bir arada yapabilme yeteneğimiz var. Daha titiz ve detaycıyız. Yani kadınlarımız iş hayatında başarılı olabilecek her türlü donanıma sahip. Bu özelliklerimiz, bizleri iş hayatında daha güçlü ve başarılı olmamızı sağlıyor ”diye konuştu.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ise yaptığı konuşmada, “Bu haftanın tamamını kadınlar günü etkinlikleriyle kutlayabiliriz. Sizlerle paylaşmak istediğim bir konu var, çalışan nüfusumuz ile ilgili. Bunu her fırsatta söylüyorum, sizlerle de paylaşmak istiyorum. Ülkemiz ile aynı nüfusu sahip olan Almanya’da çalışan sayısı 47 milyon iken ülkemizde ilk defa 30 milyon kişiye ulaştı. Çalışan nüfusumuzun daha da artması için kadınlarımızın iş hayatına katılması çok kıymetli. Birçok kadın iş hayatında olmak istiyor. Bu anlamda iş olanakları yaratmak, yeni yollar açmak önemli. Bu konuda Kocaeli Sanayi Odası olarak üzerimize düşeni yapıyoruz “açıklamasını yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından Kocaeli’nin başarılı iş kadınları Onko Koçsel İlaçları Genel Müdürü Tuğba Koç, Polin Group Pazarlama ve İletişim Direktörü Şöhret Pakiş ile Karaoğlu Peyzaj Kurucu Ortağı Nesrin Karaoğlu Otuzoğlu, sırasıyla söz alarak başarı öykülerini paylaştı. Konuşmacılar, iş hayatında karşılaştıkları zorlukları ve nasıl aştıklarını, pes etmeden yorulmadan, çok çalışarak, kendine inanarak, dünyayı takip ederek her kadının hedefine ulaşmasının, başarılı olmasının mümkün olduğunu aktardı. Panel, soru-cevap sonrası sona erdi.