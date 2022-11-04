Kadın istihdamı için güçler birleşti

BURSA (DÜNYA) - ‘Bu İş Eşitlik İşi’ adıyla projelendirilen iş birliğinin NOSAB’da gerçekleştirilen imza törenine, BUİKAD Başkanı Oya Eroğlu, NOSAB Başkanı Erol Gülmez ve Borçelik İcra Kurulu Üyesi Hafize Çetinel katıldı. İmza töreninde konuşan Eroğlu, emeğin cinsiyetle alakası olmadığını belirtirken, “Kadınların ekonomik faaliyetlerde daha güçlü temsil edilmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Projemizin ülke geneline yayılabilecek bir çalışma olacağına inanıyoruz. Özellikle ‘erkek işi’ denilen işlerde de kadınların çalışabileceğini ortaya koymak istiyoruz” dedi. Gülmez ise “NOSAB olarak bütün sosyal projelerde bulunmaya çalışıyoruz. Kadınların istihdama katılmalarına katkı sağlayacak bu projeye de çok inanıyoruz ve gönülden destekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Proje ortaklarından BORÇELİK İcra Kurulu Üyesi Hafize Çetinel de yaptığı konuşmada, “Borçelik olarak 2016 yılından beri toplumsal cinsiyet eşitliği konularında çalışmalar yapıyoruz ve özünde insana odaklanıyoruz. 2018 yılından bu yana üretimde kadın çalışana yoğunlaşıyoruz. Şirket içinde yaptığımız ve takdir toplayan çalışmalarımızla tüm sektörlere ilham veriyoruz. Bu değerli proje ile de toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki kararlı duruşumuzu daha da güçlendiriyoruz” dedi.

2 programda eğitim verilecek

Üç kurum arasında imzalanan iş birliği protokolü ile üretime yönelik alanlarda kadın işgücünün artırılması hedefleniyor. Toplumsal cinsiyet kalıplarının bir sonucu olarak ‘erkek işi’ olarak tanımlanan meslek dallarında, fabrikaların ihtiyaç duyduğu nitelikli kadın personelin yetiştirilmesi için kurumlar arası sürdürülebilir iş birliğinin sağlanması amaçlanıyor. NOSAB İstihdam Bürosu’nun faaliyetleri kapsamında yapılan saha araştırmasıyla başlayan proje, Borçelik Teknik Akademi’nin sunacağı mesleki teknik eğitim ile tamamlanacak. Kadınların üretim süreçlerindeki istihdamını artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında, çelik kaynak ve köprülü vinç alanlarında kadın kursiyerlere 2 program halinde eğitimler verilecek. Projenin ilk fazının tamamlanmasıyla birlikte, toplam 20 kadın istihdam edilmiş olacak.