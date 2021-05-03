Kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünler, e-ticaret sitesiyle dünyaya açılacak

Hatice AYDOĞAN ÖZSÖKMEN

AFYON - Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ve eşi Sümeyye Çiçek’in öncülüğünde hayata geçirilen Kadın Kültür Evleri Projesi kapsamında kurulan 13 kadın kooperatifinde üretilen ürünler Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Afyon Eğitim Vakfı iş birliğinde açılacak e-ticaret sitesinde satışa sunulacak. Ayrıca Afyon’da üretim yapan firmaların ürünleri de bu site üzerinden Türkiye ve dünyaya pazarlanacak.

ATSO ve Afyon Eğitim Vakfı (AEV) tarafından çalışmaları yürütülen e-ticaret sitesinde, Afyonlu kadınların ve kette üretilen ürünlerin satışının yapılacağını dile getiren ATSO Başkanı Hüsnü Serteser, “Bu sayede kadınlarımızın el emeği ürünleri ile ilimizde üretilen ürünler e-ticaret sistemiyle pazara çıkacak. Elde edilen gelirlerin bir kısmı ise maddi imkanları kısıtlı üniversite öğrencilerimize burs olarak verilecek” dedi.

Yedi ayda çalışmalar tamamlandı



Başta Afyonkarahisar Valiliği olmak üzere ilgili kurum ve kuruşların da katkıları ile 7 ay gibi kısa bir sürede toplam 20 Kadın Kültür Evi ile 13 Kadın Kooperatifi’nin faaliyet geçirildiğini kaydeden Hüsnü Serteser, “Türkiye’ye hatta dünyaya örnek olacak bu girişimle gurur duyuyoruz. Çok kısa bir sürede Kadın Kültür Evleri’miz tamamlandı, eğitimlere açıldı. Kadın Kooperatifleri kuruldu. Siparişler alındı, satışlar yapıldı ve ardından Kadın Kültür Marketleri kuruldu. Kadın Kültür Evleri’nde yapılan seminerler, eğitimler, aktivitelerle yaklaşık 16 bin 800 kadına ulaşıldı” diye konuştu. “Afyonlu üreticilerin kendi internet siteleri dışında yeni bir mecraya ulaşmasına yardımcı olacağız” diyen Serteser, AEV İktisadi İşletmesi üzerinden kapsamlı bir e-ticaret sitesi kurulması için yaptıkları çalışmaların sonuna geldiklerini belirtti.