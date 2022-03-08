‘Kadın Ortak Girişim Fabrikaları’nda girişimci kadınlar yetiştirilecek

MERSİN - Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB), Kadın Ortak Girişim Fabrikaları projesiyle Çukurovalı kadın girişimcilerin sayısını artıracak. Türkiye'nin ilk ihracat odaklı, dijital ve yeşil organize sanayi bölgesi olan TÜİOSB, kadın sanayici Gül Akyürek Balta önderliğinde sağlam temeller üzerinde yükselirken, kadın iş gücünün desteklenmesi ve kadınların tüm çalışma alanlarında daha fazla yer alması amacıyla hayata geçirilen Kadın Ortak Girişim Fabrikaları (KOGİF) projesi ile de rol model oldu.

Çukurova’nın zengin tarımsal üretim potansiyelini ve gücünü yüksek teknoloji ile katma değerli ürünlere dönüştürecek modern fabrikaların kümeleneceği TÜİOSB’de iş dünyasına girişimci, nitelikli, üretken ve etkin kadınlar kazandırma misyonuyla ilerlediklerini belirten TÜİOSB Başkanı Gül Akyürek Balta, Türkiye’nin eğitimli, cesur ve özgüveni yüksek kadın girişimcilere ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Tarım ve gıda sektörlerinin Türkiye ekonomisinde istihdam, beslenme ve sanayiye hammadde temininde hayati önem taşıdığını kaydeden Balta, bu alanda azami yararı sağlamak için bilim ve teknolojiye hâkim, yeni teknolojiler üretebilen, teknolojik gelişmeleri toplumsal faydaya dönüştürebilen kadın emeğini ön plana çıkartmayı hedeflediklerini belirtti.

“Kadınların üretimde ve ticarette daha çok olmasını sağlayacağız”



KOGİF ile yönetimden üretime çoğunluğu kadınlardan oluşan fabrikalar kurulacağını, böylece eşitlikçi bir anlayışla üretme hakkını tüm kadınlara sağlayacaklarını dile getiren Gül Akyürek Balta, “Türkiye’nin hak ettiği gelişmişlik seviyesini yakalayabilmesi için kadın girişimci sayısının artması, kadınlara üretim süreçlerine katılım konusunda fırsat eşitliğinin sağlanması gerektiğine inanıyoruz. Bu anlayışla Kadın Ortak Girişim Fabrikaları’nı TÜİOSB Akademi ile entegre ederek kadın yatırımcıların bilgilendirildiği, eğitildiği, bilgilerini güncelleyerek rekabetçi iş ortamına hazırlanabildikleri bir platform oluşturuyoruz. Bu yapıda kadın girişimcilerin ve iş gücünün, üretimde ve ticarette daha çok var olması, değişen rekabet koşullarına karşı desteklenmesini amaçlıyoruz. Ayrıca çalışma hayatında, kadınların önündeki engelleri kaldırmayı, üreten, gelişen, iş ve aile yaşamında başarılı kadın girişimci profili ortaya çıkaracağız” diye konuştu.

“Teknoloji tabanlı iş fikirlerini destekleyeceğiz”

KOGİF ile gençlerin ve kadınların gıda ve tarım konularında geliştirecekleri özgün, inovatif ve teknoloji tabanlı iş fikirlerinin hayata geçirilmesini sağlamaya yönelik gıda ve tarım alanında yenilikçi ve sürdürülebilir ürünlerin, hizmetlerin ve teknolojilerin geliştirilmesini sağlayacak Start-Up’lar planladıklarını kaydeden Balta, “Start-Up‘larda üretilen ürünleri ve hizmetleri destekleyen fonlar ve bu girişimcileri ‘Melek Yatırımcılar’la buluşturarak etki alanını artırıcı destekler sunmayı hedefliyoruz” dedi. Balta, kadınların çalışma hayatına atıldığında çocuklarının sağlıklı bakımı konusunda sıkıntılar yaşadığını, TÜİOSB’nin çalışan kadınlar için ortak sosyal donatı alanları ve kreşler yapacağını belirtti. Balta, KOGİF ile yöresel ürünlerden mikro işletmelere kadar birçok alanda girişimci olabilecek kadınları kendi işyerlerini kurabilmeleri için teşvik edeceklerini, TÜİOSB yakınındaki yerleşimlerde yaşayan kadınların da üretmesine ve güçlenmesine destek olacaklarını vurguladı.