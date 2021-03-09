Kadın projelerine 30,4 milyon liralık destek

KÜTAHYA - Ajans, Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinde sekiz yıldan bu yana geliştirilen 43 ayrı kadın projesinin toplam bütçesine yüzde 80 oranında destek verdi. Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğinde geliştirilerek bir kısmı tamamlanan bir kısmı ise hala devam eden ve toplam bedeli 38 bin 776 bin lira olan projelerin 30 bin 374 milyon 374 bin liralık kısmı Zafer Kalkınma Ajansı tarafından sağlandı.

SOGEP, Teknik Destek ve Sosyal Altyapı Mali Destek Programı çerçevesinde gerçekleştiren projelerin 2021 yılında da artarak devam etmesi, kadınların iş ve sosyal yaşamda varlığının sürdürülebilir kılınması hedefleniyor.