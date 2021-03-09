Kadın start-up yarışmasında hasat zamanı

MERSİN - Genç kadınların gıda ve tarım konularında geliştirdikleri özgün, inovatif ve teknoloji tabanlı iş fikirlerinin hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla yarışmayı düzenleyen GİŞKAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayferi Tuğcu, bölgede bir ilkin önderliğini yaptıklarını belirtti. Kadınların iş yaşamında daha etkin olmaları için çaba gösterdiklerini vurgulayan Tuğcu, yarışmada 10 finalist arasından dereceye girenlerin bu ay düzenlenecek törenle açıklanacağını söyledi.



Geçen yıl başlattıkları yarışmayı pandemiye rağmen teknolojinin tüm imkânlarından faydalanarak devam ettirdiklerini kaydeden Ayferi Tuğcu, “Yarışma kapsamında öncelikle Türkiye genelinden 18-35 yaşları arası girişimci ruha ve yenilikçi vizyona sahip kadından, gıda ve tarım konularında sahip oldukları inovatif 30 iş fikri aldık. Yapılan ön değerlendirme sonucunda 18 iş fikri yarı finale kaldı. 18 iş fikri içinden 10 iş fikrini mentörlük desteği alarak finalde yarışmaya değer bulundu” dedi. Yarışmanın finaline yaklaşılması ile Inogar Gıda Girişimcilik Merkezi’nde 4 saatlik son eğitim faaliyetini gerçekleştirdiklerini belirten Tuğcu, “GİŞKAD ekibi, geleceğimizin umudu genç kadınların tohumlarını toprağa attığı fikirlerini artık yeşertmeye hazır. Mart ayının son haftası pandemi koşullarına uygun yapılacak törenle birinci, ikinci ve üçüncü olan yarışmacılarımız ile mansiyon ödülü almaya hak kazanan finalistimizi açıklayacağız ve ödüllerini takdim edeceğiz” diye konuştu.