Kadın Start-Up Yarışması’nda yenilikçi iş fikirleri hasat edildi

Mehmet Nabi BATUK

MERSİN -Girişimci İş Kadınları Derneği (GİŞKAD) tarafından düzenlenen Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile Mersin Üniversitesi’nin desteklediği Kadın Start-Up Yarışması’nın finali gerçekleştirildi.

Genç kadın girişimcilerin gıda ve tarım konularında geliştirdikleri özgün, inovatif ve teknoloji tabanlı iş fikirlerinin hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla ‘Girişimcilerin Ektiği Fikir Tohumlarının Hasat Vakti’ sloganıyla düzenlenen finalde 8 kişi arasından dereceye giren 4 genç kadın girişimciye ödülleri verildi. Ayrıca Organizasyon kapsamında girişimci ruha ve yenilikçi vizyona sahip kadınların ve yaratıcı fikirlerinin melek yatırımcılarla buluşturulması hedefleniyor.

Yaklaşık bir yıldır süren yarışmada finale kalan girişimci kadınlara 12 farklı temada verilen girişimcilik eğitimleri ve sağlanan mentörlük desteği sayesinde olgunlaşan iş fikirleri ve hazırlanan iş modellerinin sunumu son kez jüri tarafından tek tek dinlenerek titizlikle değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda yarışmacılardan Ayşegül ABACI “Defne Pelet” iş fikri ile yarışmanın 1’incisi olurken, Ezgi Davulcu “Permakültür Tabanlı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kültürü Yetiştirme ve Geliştirme” iş fikri ile 2’nci, Özlem Yurdakul “Era Gurme Lezzetli Sağlıklı Ürünler” iş fikri ile 3’üncü oldu. Yarışmada Çağla Bakaçhan “Zeytin Yapraklarından Elektroeğirme Yöntemi İle Elde Edilen Nanoliflerin Katkı Maddesi Olarak Kullanımı” iş fikri ile mansiyon ödülüne layık görüldü.

“Projemizin örnek olmasını istiyoruz”



GİŞKAD Başkanı Ayferi Tuğcu, “Bölgemizde ilk defa bir sivil toplum örgütü böyle bir proje gerçekleştirdi. Yenilikçi iş fikirlerini desteklemek ve bu alanda farkındalık yaratmak görevi ve bilinci ile bu projeye öncülük ettik. Çalışmamız geleceğe, bölgemizin dışındaki diğer sivil toplum örgütlerine ve Türkiye’nin diğer dinamiklerine de örnek olmasını diliyoruz. Genç girişimcilerimizin ektiği fikir tohumlarının hasadını gerçekleştiriyoruz. Bugün onlar parlıyor, biz aydınlanıyoruz” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış ise her zaman için kadının, gençlerin başarısına ve gücüne inandıkları bir yönetim anlayışıyla çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Gülcan Kış, “Gençlerimizin, kadınlarımızın ortaya çıkan fikirleri geleceğimiz konusunda bizi umutlandırıyor” diye konuştu.

“Fikri olan tüm girişimcileri bekliyoruz”



Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, yeni kurdukları Endüstriyel Tasarım ve KOBİ Danışma Merkezi’nden bahsederek “Yeni bir iş fikri olan, yeni bir ürün yaratmak isteyen, var olan bir ürünü geliştirmeye çalışan veya yatırım fikri olan tüm girişimcileri Endüstriyel Tasarım ve KOBİ Danışma Merkezimize bekliyoruz. Buradaki teknik donanım, ekipman ve yazılımlar sayesinde iş fikirlerine hayat verebilirler. Yaklaşık 1 ay içinde merkezimizi faaliyete almayı planlıyoruz” diye konuştu.