Kadın üreticiler, Shopsa ile e-ticarete atılıyor

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Fatma Şahin ve shopsa.com.tr kurucusu Demet Sabancı Çetindoğan arasında işbirliği protokolü imzalandı. Kadınların çalışma hayatına katılmasıyla Anadolu kadınının ekonomik özgürlüğüne kavuşmasının hedeflendiği çalışmayla kadın üreticiler ürünlerini e-ticaret ile pazarlama imkanına sahip olacak. Girişimci kadınlar başvurularının ardından internet sitesinin Shopsa Akademi bölümünün verdiği eğitimlerden de yararlanabilecek, e-ticaret hakkında bilgiler edinecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediye ve TBB Başkanı Fatma Şahin, iş birliğinin belediyelerin kurduğu kooperatiflerin güçlenmesi ve uluslararası alana açılması için önemli olduğunu belirterek, “Şu anda Gaziantep Büyükşehir olarak da yedi kooperatifimiz KAGİDEM’de 25 şirketimizden çıkan ürünlerle Shopsa'nın içerisine dahil olmak için bir protokol imzaladık. Belediyeler Birliği olarak da şu an 39 şehirde bu çalışıyor. 81 ile yayılmasıyla ilgili her türlü desteği vereceğiz. Anadolu kadınının hem kendi el ürününü ekonomiye kazandırmak hem de aile ekonomisini güçlendirmek açısından bu çalışmayı çok kıymetli buluyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kadınları cesaretlendirmeliyiz

Demet Sabancı Çetindoğan ise “Kadına destek ülkeye destek” anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi. Çetindoğan, şu anda sitede 300’ün üzerinde marka ve firmanın yer aldığını, bunların 25 tanesinin de vergiden muaf bireysel kadın üreticiler, 20 tanesinin ise kooperatifler olduğunu kaydetti. Çetindoğan, “Türkiye’nin üreten kadınlarının, üretmek isteyen ancak imkan bulamayan kadın girişimcilerinin ürünlerini tüketiciye ulaştırdığı pazaryerini hayata geçirdik.. Daha fazla kadın girişimciye ulaşmaya çalışıyoruz. Burada belediyeler ve kooperatiflerin Shopsa’yı duyurmaları çok önemli. Halihazırda ürünleri yoksa bile üretime katılmaları için cesaretlendirmeliyiz” diye konuştu.