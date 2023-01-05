Kadınlar, atıkları süs eşyasına dönüştürüyor

Haftanın 5 günü kursa katılan 20 kadın, yünden hayvan figürleri, bezden bebekler, yoğurt kovasından sepet, boncuktan mini masa çiçeği, alüminyum folyo, gazete ve plastik pipetten biblolar hazırlıyor.

Çalışmalarla geri dönüşüme de katkı sunan kadınlardan kimi evine süs eşyası yapıyor kimi de yaptığı ürünleri açılan sergilerde satarak kazanç elde ediyor.

Tunceli Tasarım Merkezi Koordinatörü Hilal Yorgancı, her yaştan insanın merkezdeki atölyelerden rahatlıkla faydalanabileceğini söyledi. Yorgancı, sıfır atık konusuna önem verdiklerini vurgulayarak, “Kâğıt ve plastik malzemeleri hediyelik eşyalara dönüştürüyoruz.” dedi.

TUNCELİ