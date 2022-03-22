Kadınlar Bursa’da ‘elinin hamuruyla icat çıkaracak’

Zehra ORUÇ

BURSA - TOSYÖV Bursa bünyesinde yer alan Kadın Girişimciler Komisyonu’nun ‘Kadının İş Hayatındaki Varlığı ve Kadın Girişimcilerin Sıkça Yaşadığı Engel ve Sorunlar’ konulu araştırmasının sonuçları açıklandı. Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan TOSYÖV Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Gül Çiçek Zengin Bintaş, “Çalışan Kadınlar anketimize katılan kadınlarımızın yüzde 78.6’sı lisans ve üstü eğitimli olup yüzde 46.3’ü sanayide, yüzde 46.3’ü hizmet sektöründe, yüzde 7.3’ü ise kamuda çalışmaktadır. Bu kadınlarımızın yüzde 63.3’ü ‘İş hayatında kadın olmak erkeklere göre daha zor’ görüşünde. Kadınların ekonomik yaşama katkısı gelişmişlik açısından çok önemli” dedi.

Anket sonuçlarını değerlendiren TOSYÖV Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Gül Çiçek Zengin Bintaş, “Anketimize katılan kadınlarımızın yüzde 81’i çalıştıkları firma ve kurumların sosyal haklar içeren şirket politikalarının olmadığını veya eksik olduğunu, düşük ücret, uzun mesai saatleri, haksız rekabet, taciz, mobbing, hizmet ve çalışma konusunda hak ettikleri değerin verilmediğini, bedensel güç isteyen işlerde yaşadıkları zorlukları, doğum sonrası işe dönüşlerinde yaşadıkları sıkıntıları ve erkek egemen toplumda yaşamanın iş hayatında da bu eşitsizliğin sürdüğünü ifade ettiler” şeklinde konuştu. Bintaş, kadın çalışan anketinde yöneltilen sorular eşliğinde sorunlara çözüm önerilerinin de rapora dahil edildiğini açıkladı.

Gül Çiçek Zengin Bintaş, derneğin 160 üyesinin bulunduğunu ve yönetim kurulu üyelerinin yüzde 40’ının kadın olduğu bilgisini de verdi. TOSYÖV Bursa Derneği’nin kuruluşundan günümüze kadar aktif olarak KOBİ’lerin yanında olmuş, girişimciliği ve özellikle kadın girişimciliğini desteklediğini anımsatan Bintaş, bu hedefle geliştirdikleri projelerden ‘Elinin Hamuruyla İcat Çıkar’ projesine yakın zamanda start vereceklerini aktardı.