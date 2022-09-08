Kadınlar üretecek ESEANA satacak

DÜNYA (BURSA) - Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Japon Hükümeti tarafından fonlanan ‘Suriyeli Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar İçin Sürdürülebilir İstihdam ve Geçim Kaynaklarının Desteklenmesi Projesi’ kapsamında, Bursa’nın var olan tarımsal ve kültürel birikimi ile Türk ve Suriyeli kadınların iş birliği, Esebey Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi çatısı altında birleşti. Yürütülen proje kapsamında ‘Kültürel Miras Ev Sahipliğinde Yöresel Lezzetler Konağı ve Üretim Yeri Açılış Töreni’ gerçekleşti.

‘22 kooperatifi destekliyoruz’

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık açılış töreninde yaptığı konuşmada ortak yürütülen bu çalışma ile kadınların emeğinin en güzel şekilde değerlendiğini ve ekonomik olarak en iyi şekilde karşılığını bulduğunu söyledi. Kooperatif üyelerinin emeklerini ortaya koyarken kendilerine de istihdam fırsatı yarattığını belirten Şelışık, ‘’Bütün katkı veren kuruluşlar kadın istihdamını güçlendirmiş oluyor bu da çok önemli. Türkiye’de yürüttüğümüz projelerle 22 kooperatifi destekliyoruz” diye konuştu.

‘Konak tahsis edildi’

Konuşmasında projenin işleyişi ve amacına yer veren Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül “Bugünkü açılışın gerisinde yatan unsur Yıldırım Belediye Başkanlığı tarafından çok güzel bir konağın İsabey’deki girişimci kadınlara tahsis edilmesi. Ardından yollarımız İl Müdürlüğümüz olarak kesişti. Kooperatif kuruluşundan sonra hem yeterliliklerini artırmaya yönelik hem de kendi aralarındaki uyumu geliştirmeye yönelik eğitimler, bilgilendirmeler yaptık. Ardından Japon Hükümeti tarafından fon sağlanan ve FAO Temsilci Yardımcısı Ayşegül Hanımın da pozitif yaklaşımıyla bir proje başlattık. Hem burada yenileme faaliyetleri gerçekleşti hem de kooperatifimizin üreteceği ürünlerin imalathanesi düzenlendi” dedi.

ESEANA markalı ürünler satışa çıkarıldı

2021 yılında bölgede üretime katılma arzusuna sahip 19 kadın ile kırsal kalkınma teşvik edilerek, geleneksel yöntemleri yeni teknik bilgilerle güncelleyen yenilikçi, rekabet edebilen, bölge içinde öncü nitelikte bir kadın kalkınma kooperatifi kuruldu. Kurulan Esebey Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi çatısında yürütülen Proje, 13 Türk 12 Suriyeli kadın ile sürdürüldü. Projede yöresel ürünler üretimi, gıda ve hijyen, kooperatifçilik, girişimcilik, pazarlama, iş güvenliği ve sağlığı gibi çeşitli konularda kurs ve eğitimler verildi. Kooperatif için markalaşma çalışmaları yürütülerek ürünler için ESEANA markası oluşturuldu. ESEANA markası ile üretilen geleneksel çıtır kabak reçeli, kayısı reçeli, çilek reçeli, karışık salça, erişte, tarhana gibi yöresel ürünler yerel ve ulusal market zincirlerinde, kooperatif bünyesinde ve e-ticaret yoluyla online satışa sunuldu. Açılış töreni, yöresel ürünlerin tanıtımının ardından sona erdi.