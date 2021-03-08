Kadınlar yapamaz söylemini kabul etmiyoruz

BALIKESİR - Özlem Ural, “Firmamızda çalışan 42 kişiden 20’si kadın. Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’nde kadın güvenlik görevlileriyle çalışmaya başlayan ilk firmayız. Bu konuda pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Ben, kadınların altından kalkamayacağı hiçbir şey olmadığına inanıyorum. Yani ‘yapamaz, beceremez, olanaksız’ gibi söylemleri hiç kabul etmiyoruz” dedi.



Kadınların dayanışmasının “çok değerli” olduğunu vurgulayan Ural, “Öncelikle tüm kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Kadınların birbirine destek olması çok önemli; o uyanışın hep beraber olması lazım. İş hayatımda da, özel hayatımda da hep hemcinslerimi koruyup, kollayıp, destekledim. Bundan sonra da öyle olacak. Kadınlardan oluşan güvenlik ekibimiz, gece de burada. Gece de onlara emanet burası. Biz üstesinden her şekilde geleceklerine inanarak, onlara emanet ettik” ifadesini kullandı.