“Kadınlar yönetimde görünür olmalı”

Temsilciler, kadınların işgücüne daha fazla katılması için önerilerinde kadın istihdamına önem veren işletmelerin de daha fazla desteklenmesi gerektiğini dile getiriyor.

Adana İş Kadınları Derneği Başkanı Berman Mantı: Bağ-Kur'da kadın girişimciler için yaş sınırı kalkmalı



● 18-29 yaş aralığındaki bireylerin girişimleri için 3 yıl boyunca her yıl ödediği Bağ-Kur primi uygulamasında kadın girişimciler için yaş sınırı kaldırılmalı, personel istihdam ediliyor ise en az bir yıl SGK prim desteği verilmeli. Yaş sınırını kaldırmak girişimci olmayı hedefl eyen kadınlar için özendirici olur ve motivasyon sağlar. Şu an yasalarımız 50 çalışanı olan işletmelerde engelli kadrosu oluşturmaları konusunda net hüküm öngörüyor. Kadın istihdamının artırılması için kurum ve işletmelerin topyekün bu çabaya sahip çıkmaları ve sahiplenmeleri gerekiyor. Kadınların istihdama katılmalarının önündeki en büyük engel çocuk bakımıdır. Üç yaşına kadar olan çocuklarımızın devlet kreşlerinde ücretsiz bakılması hem kadının istihdamını hem de kreş bakımı ile devletin işveren olduğu daha nitelikli bir iş kolu da kadınlarımız için kazandırılmış olacak.



Afyonkarahisar İş Kadınları Derneği Başkanı Samiye Hancıoğlu: Karar mekanizmalarına katılması için kadınlara fırsat verilmeli



● Cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması için kadınların eğitime, çalışma hayatına ve finansal kaynaklara erişmelerinin önündeki engeller kaldırılmalı ve yasal teşvikler artırılmalı. Kadınlar karar verme mekanizmalarına daha fazla katılmaları için desteklenmeli ve fırsat verilmeli Kadın sivil toplum kuruluşlarının çalışma ve projeleri daha çok teşvik edilmeli. Sadece teşvikin verilmesiyle kalmamalı ve sürdürülebilirlik kazanıncaya kadar desteklenmeli.



Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği Başkanı Oya Eroğlu: Cinsiyete göre iş algısı değişmeli



●Yıllar içinde kadınların eğitim düzeyi ve istihdama katılımları arttığı halde, cinsiyete dayalı ücret farkı, tüm ülke ve sektörlerde devam ediyor. Çalışanlara cinsiyet gözetmeksizin eşit hak ve çalışma şartları sağlanmalı. Kadınların çeşitli mesleklerde çalışamayacakları algısından vazgeçilmesi gerekiyor. Gerek halk arasında gerekse iş yaşamının içinde birçok meslek “kadın işi” veya “erkek işi” olarak ayrılıyor. Kadınların mesleklerini yapmalarının önünde büyük bir engel olan bu algının değişmesi gerekir. Kadınların iş yaşamında önlerindeki engellerden en önemlisi çocuk ve yaşlı bakımıdır. Devletin özellikle kadın çalışan oranlarının yüksek olduğu sanayi bölgelerine açacağı kreş ve bakım evleriyle bu sorunun büyümesi engellenebilir.



Denizli İş Kadınları Derneği Başkanı Nimet Kaçan: Kadın istihdamına önem veren şirketler desteklenmeli



● Kadınlara ortak olmalarına rağmen genellikle şirketlerde imza yetkisi verilmiyor, ikinci plana atılıyor. Şirketlerde kadınlara imza yetkisi verilmeli. Çalışan kadınlara çeşitli teşvikler sağlanmalı. Kadın istihdamına önem veren şirketlere destekler artırılmalı, sigorta primi ve vergi indirimi getirilmeli, kadın istihdamının önü açılmalı. Kadınların çalışma süreleri azaltılıp, ücret ve sigorta primleri normal çalışma saatlerine göre ödenmeli. Çalışma ortamında kadınlara cinsiyetleri nedeniyle görev tanımı dışında kalan işlerin yaptırılmasının önüne geçilmeli. İşyerlerinde erkeklere kadın haklarıyla ilgili eğitimler verilmeli.



Gazientep Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanı Zarife Şeker: Girişimci kadınlar yeni trendleri çok iyi gözlemlemeli



● İş yapmak istediğiniz sektörü iyi analiz edin, boş alanları veya yeni trendleri çok iyi gözlemlemek gerekiyor. Yapacağınız iş her ne olursa olsun müşteri isteklerini göz önünde bulundurmalısınız, geri bildirimler size iş fikrinizi revize etme imkanı sunar. İnternetin sağladığı geniş müşteri potansiyelinden yararlanmalı ve iş hacminizi büyütmek için bu alanı verimli olacak şekilde değerlendirmelisiniz.



Hatay Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Tuban Öztürk: 10 çalışandan en az 3'ü kadın olan işletmeler desteklenmeli



● Meslek ve iş odaklı, özgüveni artırmaya yönelik eğitimler düzenlenebilir. Bu şekilde bilgi ve deneyim konusunda kadınlara olumlu davranış kazandırılabilir. Kadınların çalışması konusunda önemli bir engel olan çocuk bakıcısı maliyetlerini azaltmak için devlet kreşlerinde ücretsiz bakım hizmeti sunumalı. Her 10 çalışandan en az üçü kadın olan işyerlerine vergi ve prim, stopaj gibi giderler için indirim veya kısa süreliğine muafiyet hizmeti sunulmalı.



Kütahya İş Kadınları Derneği Başkanı Serda Bal Yıldız: Farklı bakış açısı için kadınların fikri alınmalı



● Kadınlar üst düzey yönetimlerde yer almalı ve görünür olmalı. Fikirlerinin her an her konuda alınması, erkeklerden farklı bir çerçevede olayları değerlendirmelerinden dolayı fikirlerine saygı duyulması gerekir. Kadınların organizasyon güçlerinin gelişmiş olmasıyla iş sahasındaki katkıları anlamlı. Bu konuda kadınların önünü açacak adımlar atılmalı.

Kadın çalışanları daha fazla gündeme getirmek, eğitimler, sosyal etkinlikler ve girişimcilik konusunda imkanlar sunmak, onları daha da ileriye götürecek birtakım işlerde daha ön plana çıkabilmelerini sağlamak önemli. Bu konuda teşvikler sağlanmalı.