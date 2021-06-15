Kadınların çalışacağı meyve sebze kurutma tesisi açıldı

ADANA - Adana’da Türk ve Suriyeli kadınların çalışacağı, meyve-sebze kurutma tesisi hizmete girdi. Adana Büyükşehir Belediyesi, Meryem Kadın Kooperatifi ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) iş birliğiyle hayata geçirilen projede 15 Türk, 15 Suriyeli kadın istihdam edilecek. Tesis güneş enerjisi ile çalışacak.

Açılış törenine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Türkiye Temsilci Vekili David Savard, Meryem Kadın Kooperatifi Başkanı Kadem Doğan, kooperatif üyesi kadınlar katıldı. Başkan Karalar, “Gelişmekte olan bir ülkeyiz ve bu nedenle işsiz, mağdur ve kendi ayakları üzerinde duramayan çok sayıda kadın var. Afgan, Iraklı, Suriyeli, İranlı misafirlerimizle bu sayı çok arttı” dedi. Büyükşehir öncülüğünde kurulan Meryem Kadın Kooperatifi’nde sadece kadınların yer aldığını belirten Karalar, “Bu projeye Uluslararası Çalışma Örgütü’nden alınan hibe ile başladık.160 bin metrekare verimli toprağı ve belediyeye ait, kadınların gelir elde edebileceği başka yerleri onların hizmetine sunduk. Meryem Kadın Kooperatifi’nin 135 sürekli çalışanı var ama yaklaşık 200 kadına istihdam sağlayan bir kooperatif. Kurutma tesisi de aynı kooperatif çatısı altında faaliyet gösteren ve yaklaşık 100 bin dolara mal olan bir yer. Burada 30 kadın istihdam edilecek” diye konuştu.

“Tesiste çalışan kadınlar rol model olacak”

IOM Türkiye Temsilci Vekili David Savard da kadınların sebze ve meyveleri alıp kurutması fikrini ‘çok sevdiğini’ ifade ederek, şöyle devam etti: “Geleceği düşünen her zaman kadınlar olmuştur. Burada çalışan kadınlar hem ailelerine katkı sağlayacak hem de komşularına, arkadaşlarına ve kendi çocuklarına rol model olacaktır. Bugün burada projeyi sonlandırmak için değil başlatmak için bulunuyoruz.”

Ürünler kooperatif patentiyle piyasaya sunulacak

Meryem Kadın Kooperatifi Başkanı Kadem Doğan; Türk, Suriyeli, İranlı ve Afgan kadınlardan oluşan 37 ortaklı bir kuruluş olduklarını söyledi. Doğan, “Kadınların yaşamlarındaki olumsuzlukların kaldırılması, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadın gücünün görünür kılınarak istihdam olanaklarının artırılması gibi vizyonlarımız var. Doğa dostu, yaşam dostu bir tesisi faaliyete geçirdik. Kurutma tesisinde 15 Türk, 15 Suriyeli kadın çalışıyor. Ürünler ‘Meryem Woman’s Cooperative’ patentiyle piyasaya sunulacak. Pazar araştırması yapıldı, gerekli koşullar sağlandı” diye konuştu.