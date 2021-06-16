Kahraman Yağ, yatırımda vites büyüttü

Selçuk ALTUN

HATAY - Geçen yıl bir konserve firması alarak turşu sektöründe de üretime başlayan Kahraman Yağ, üretimi kendi tesisine kaydırmak için Antakya Organize Sanayi Bölgesi’nde yer inşa ediyor. Aynı zamanda yeni kurulmakta olan Enek Tarıma Dayalı İhtisas (TDİ) Organize Sanayi Bölgesi’nden 50 dönüm yer tahsisi için başvuruda bulunan şirket, orta vadede bu alanda 4 tesis yatırımı planlıyor.

Yarım asrı geride bıraktı

Türkiye’nin en köklü zeytinyağı üreticilerinden biri olan ve yarım asrı geride bırakan Kahraman Yağ, 1967 yılında Antakya’da kuruldu. Kendi markasıyla birlikte özel üretim de yapan şirket, yaklaşık 5 bin ton kapasitesi ile bugün Türkiye’nin en büyük zeytinyağı ihracatçıları arasında yer alıyor. Zeytinyağının yanı sıra farklı ürün çeşitlerini de müşterilerine sunan Kahraman Yağ’ın son hamlesi, konserve alanında gerçekleşti. Yeni yatırımlarını ve orta vadeli planlarını konuştuğumuz Kahraman Yağ Genel Müdürü Ayhan Kahraman, “Yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik kapalı alanda üretim yapan lokal bir firmayı satın aldık ve Crown markası adı altında konserve üretimine başladık. Salatalık turşusu ve yaprak ana kalem, yan ürün olarak da diğer turşu çeşitlerini üretiyoruz. Zaten yıllardır bu konuda deneyimimiz var, fakat dışarı yaptırıyor, kendi markamızla satıyorduk. Satışların artması ve taleplerin büyümesiyle birlikte bu satın almayı gerçekleştirdik” dedi.

Ana pazar Amerika

Üretimi bu yıl, Antakya OSB’de inşaatı devam eden, kendisine ait tesise taşıyacağı bilgisini veren Kahraman, yatırımın toplam maliyetinin 1 milyon dolar seviyesinde olduğunu kaydetti. Geçen yıl temmuz ayında bünyelerine katılan konserve şirketiyle 6 aylık sürede salatalıkta yaklaşık 700 ton ihracat gerçekleştirdiklerini aktaran Kahraman, “Yaprakta da 200 ton çalıştık. Bu sene yaprağı iki katına çıkararak alımını 400 ton civarında yaptık. Salatalıkta da benzer bir şekilde üzerine koyarak büyümeyi hedefliyoruz” diye konuştu. En büyük hedeflerinin ve ana pazarın Amerika olduğunu söyleyen Kahraman, diğer ihraç bölgelerini Ortadoğu, Malezya ve İsrail olarak sıraladı.

Enek OSB’de 4 tesis kuracak

Üretim tesislerini tek çatı altında toplamak için Hatay’ın Altınözü ilçesinde kurulmakta olan Enek Tarıma Dayalı İhtisas (TDİ) Organize Sanayi Bölgesi’nde yer başvurusunda bulunduklarını açıklayan Ayhan Kahraman, şunları söyledi: “Bu alanda 50 dönüm yer tahsisi için başvuru yaptık. Dağılmış olan tesislerimizin tümünü bu alanda toplamayı planlıyoruz. Artan kalem sayımızla birlikte, zeytinyağı, konserve, biber salçası, zeytin ve çeşitleri için de toplamda 4 farklı tesis kuracağız. OSB'nin oluşturulması ve yer tahsisi ile birlikte hemen düğmeye basmayı planlıyoruz. Bu tesislerin devreye girmesi muhtemelen 3-4 yılı bulacaktır.”