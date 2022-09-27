Kahramanmaraş Ekonomi Zirvesi, sanayiciyi ekonomistlerle buluşturacak

Ali ESKALEN



KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Sanayici ve İşinsanları Derneği (KASİAD) bünyesindeki Genç KASİAD ile DÜNYA Gazetesi işbirliğinde, “Kahramanmaraş Ekonomi Zirvesi düzenleniyor. 29 Eylül’de bin 325 rakımlı Başkonuş Yaylası’nda düzenlenecek zirveye, Türkiye’nin önde gelen ekonomistleri, sanayicileri, gazetecileri ve iş insanlarının katılımı bekleniyor. Güncel finansman olanakları, dünya ekonomisindeki gelişmeler ve bunların Türkiye’ye yansımalarının ele alınacağı zirvede ayrıca Kahramanmaraş ekonomisinin bir üst lige çıkması için nelerin yapılabileceği, yapılması gereken yeni projeler gibi konular masaya yatırılacak. Kahramanmaraş Ekonomi Zirvesi, dört ayrı oturumda gerçekleştirilecek.

Şans Sohbetleri Kahramanmaraş’ta

Zirvenin birinci oturumunda, DÜNYA Üst Yöneticisi Hakan Güldağ ile Ekonomist Ali Ağaoğlu’nun ekonomideki gelişmeleri değerlendirdiği “Şans Sohbetleri” gerçekleştirilecek. İkinci oturumda, “Küresel Gelişmeler ve Türkiye Ekonomisine Etkileri” konusu, TSKB Baş Ekonomisti ve Ekonomik Araştırmalar Müdürü Burcu Ünüvar, üçüncü oturumda ise

“İş Dünyasının Mevcut Kredi Olanakları Ve Finansal İhtiyaçları” konusu; Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen moderatörlüğünde, OCTET Türkiye Genel Müdürü Derya Ekemen Fidan, Servo Capital Yönetim Kurulu Başkanı, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi ve Finansmana Erişim Komisyonu Başkanı Kaan Kiziroğlu, TKYB Kurumsal Bankacılık ve Proje Finansman Müdürü Melek Gür ile Ev Şirket Ortağı Orta ve Doğu Avrupa Sermaye&Borç Danışmanlığı Lideri Orçun Makal tarafından ele alınacak.



“Büyüyen Anadolu Sanayisi ve Kahramanmaraş’ın Yeri” konulu dördüncü oturumun konuşmacıları ise; DÜNYA Genel Koordinatörü Vahap Munyar moderatörlüğünde, DÜNYA Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Tarım Eş Başkanı Murat Salih Çiftçi, Dalgakıran Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran olacak.

“Zirve bizim için bir yolculuk olacak”

Genç KASİAD Başkanı İsmail Dinçer, Kahramanmaraş Ekonomi Zirvesi’nin, kendileri için bir yolculukta bir dönüm noktası niteliğinde olduğunu ifade etti. Dinçer; “İş dünyamızın yıllarca verdiği emekler sonunda Kahramanmaraş, sadece kendi gündeminin tartışıldığı bir şehir olmanın ötesine geçerek Türkiye ve bölge ekonomisinin geleceğinin tartışıldığı, finansal olanakların ve gelişim fırsatlarının birbirinden değerli gazeteci ve ekonomistlerin katılımıyla değerlendirildiği bir merkez olma noktasına ulaşmıştır” diye konuştu. Dinçer, sözlerine şöyle devam etti: “Şehrimiz 40 yılı aşan sanayi serüveninde geldiği noktada Türkiye’nin 17. büyük ekonomisi olmayı başarmış; tekstil, metal muftak eşyaları, gıda ve kuyumculuk gibi pek çok sektörde ülkenin lider şehirlerinden birisi veya birincisi haline gelmiştir. Bu zirvedeki esas amacımız potansiyelimizin ve eksiklerimizin farkına varmak, Dünya ve ülkemizin şartlarını göz önünde tutarak mevcut sektörlerdeki potansiyelimizi nasıl arttırabiliriz, sektör çeşitliliğini nasıl geliştirebiliriz ve eksiklerimizi nasıl güçlü yönlerimize dönüştürebiliriz gibi sorulara katılımcılarımızla birlikte cevaplar aramak olacaktır.”